W nowym programie TVN "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz, Małgorzata Rozenek-Majdan podejmuje ekstremalne wyzwania, rzucone jej przez sześciu mężczyzn. Od momentu startu przygotowań do pojedynków, jej grafik wypełniają katorżnicze treningi, wielogodzinne sesje ćwiczeń czy sprawdzające granice wytrzymałości, obozy sportowe. Jednym z panów, którzy zmierzą się z prezenterką jest Piotr Głowacki. Aktor zagrał m.in. w filmach "Dom zły", "Sala samobójców", "Bogowie" czy "Mistrz". Od lat można go też regularnie oglądać w serialu "Na dobre i na złe", gdzie wciela się w profesora Barta. Jesienią ma pojawić się w nowej edycji programu "Azja Express".

Gwiazdy programu Rozenek "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz"

Nie jest tajemnicą, że w programie "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" Małgorzata Rozenek-Majdan wychodzi poza własną strefę komfortu i ściąga płaszcz idealnego wizerunku. Przyjmując wyzwania, rzucane jej przez znanych mężczyzn, pokazuje swoje prawdziwe ja, "bez filtra". Plotek dowiedział się, że w show pojawi się też siatkarz Łukasz Kadziewicz, który w 2015 roku zajął drugie miejsce w "Tańcu z gwiazdami". Oprócz niego udział weźmie najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy - Kajetan Kajetanowicz. Czy panom uda się pokonać perfekcyjną Małgorzatę?

Nowy program Małgorzaty Rozenek-Majdan składa się z sześciu odcinków. Nie ma wątpliwości, że to najtrudniejszy projekt telewizyjny prezenterki. Przygotowywała się do niego od wielu miesięcy. - Będę się mierzyła z mężczyznami z różnych środowisk. W dyscyplinach sportowych. Można powiedzieć, że w dyscyplinach sportowych, ale tak naprawdę w różnych dyscyplinach życiowych również. I ten sport jest tutaj pretekstem do sprawdzenia tych różnic płci, bo bardzo często się mówi, że kobieta jest taką płcią słabszą. Chcemy udowodnić, że płcie są równe - stwierdziła gwiazda TVN. Wiadomo, że wspierać ją będą niezwykłe kobiety. Zofia Szawernowska - psycholożka sportu, która ma czarny pas w Brazylijskim Jiu Jitsu i Joanna Jędrzejczyk - wielokrotna mistrzyni świata, Europy oraz utytułowana zawodniczka UFC.

