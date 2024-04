Anna Czartoryska-Niemczycka dała się poznać szerszej publice dzięki roli Pauli w serialu "Dom nad rozlewiskiem". Prywatnie aktorka jest żoną milionera, Michała Niemczyckiego. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu 1 kwietnia 2013 roku. Owocem ich miłości jest czwórka dzieci: Ksawery, Janina, Antoni i Stefan. Małżeństwo aktorki i biznesmena jest uznawane przez wiele osób za idealne. Zdjęcia, które opublikowała Anna Czartoryska-Niemczycka, mogą tylko utwierdzić w tym przekonaniu. Zobaczcie, jak aktorka i jej mąż świętowali 11. rocznicę ślubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tuchlińska i Wojciechowski wyjechali na wczasy. Milioner wyjawił, jak się bawią

Anna Czartoryska-Niemczycka opublikowała zdjęcia z sesji. "Wzór do naśladowania"

1 kwietnia 2024 roku był wyjątkową datą dla aktorki i jej męża milionera. Świętowali 11. rocznicę ślubu. Anna Czartoryska-Niemczycka wykorzystała tę okazję i pochwaliła się efektami sesji zdjęciowej, na którą wybrali się z mężem w 2023 roku. Aktorka prezentowała się na fotografiach w sukni ślubnej, a jej ukochany założył elegancki frak. Na jednym kadrze pojawił się także ich syn. "11 lat po ślubie. Nadal mieścimy się w nasze stroje, i całe szczęście, bo sesję ogarnęliśmy dopiero rok temu, gdy z dwóch [osób - przyp. red] zrobiło się sześć" - napisała Anna Czartoryska-Niemczycka, nawiązując do swoich dzieci. W komentarzach pod zdjęciem aktorki zaroiło się od miłych słów. "Wzór do naśladowania. Dużo miłości i wytrwałości na kolejne lata", "Wyjątkowi, przepiękni jako para i rodzina", "Cudowności na kolejne lata" - pisali internauci. Po więcej zdjęć dotyczących tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

Anna Czartoryska-Niemczycka o kryzysie w związku. "Na pewno tego doświadczyliśmy"

Jakiś czas temu Anna Czartoryska-Niemczycka opowiedziała o małżeństwie. Wyjawiła, jak wyglądają jej relacje z ukochanym w obliczu rodzicielskich obowiązków. - Myślę, że każde, kolejne dziecko to jest kryzys dla związku i na pewno tego doświadczyliśmy (...) Też już jest nam łatwiej. Wiemy, że te kryzysy były i wiemy, że one mijają. My po prostu dużo gadamy ze sobą - wyznała w podcaście "Tak mamy!". ZOBACZ TEŻ: Czartoryska zadbała o ogród. Jest klimatycznie, jak w miejskiej dżungli. "Robi się coraz bardziej zielono"

Anna Czartoryska-Niemczycka i Michał Niemczycki Fot. KAPiF.pl