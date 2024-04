Autyzm został opisany stosunkowo późno, bo dopiero w 1943 roku. Jeszcze niedawno mówiono, że rozpoznawanych jest kilka rodzajów zaburzenia (autyzm dziecięcy, atypowy, zespół Aspergera, zespół Retta). Obecnie jednak specjaliści mówią o spektrum autyzmu, a więc o rozmaitych natężeniach symptomów. Wokół zaburzenia narosło jednak wiele szkodliwych mitów. Stereotypy powtarzane są m.in. w mediach i szkołach. By zmienić ten stan rzeczy, głos zabrał Michał Koterski, u którego również zdiagnozowano spektrum autyzmu.

Michał Koterski jest w spektrum autyzmu. "Źle o sobie myślałem"

Michał Koterski zagrał w wielu filmach i serialach, ale największą popularność przyniosły mu role w hitach "Dzień świra" oraz "Wszyscy jesteśmy Chrystusami". Aktor wziął udział teraz w programie w TTV "Back to school. Prawdziwy egzamin". Na antenie programu zdobył się na osobiste wyznanie. Koterski powiedział, że jest osobą w spektrum autyzmu.

Nie ma podziału już tak naprawdę. Po prostu jest się w spektrum. U niektórych to może się objawiać np. nieumiejętnością okazywania uczuć i zamknięciem na te uczucia, ale inni są bardzo wylewni w uczuciach, jak widać i ja tak mam. Często przekraczają granice

- wyznał. Aktor przy okazji rozprawił się z niektórymi stereotypami na temat autyzmu. - Ludzie w spektrum mają różne zdolności. Ja jestem genialnym aktorem, ale matematyka to nie jest mój konik. Myślę, że wielu ludziom wydaje się, że bycie w spektrum czy autyzm wiąże się z dysfunkcją, jeśli chodzi o odnalezienie się w społeczeństwie, ale wcale tak nie musi być.

Ponadto Koterski zwrócił uwagą na fakt, że niektóre osoby ze spektrum autyzmu nie usłyszały diagnozy, toteż nie rozumieją swojego zachowania. Problem dotyczy też szkół, w których zachowania niezdiagnozowanych dzieci są niesprawiedliwie oceniane - Człowiek może przejść przez życie, nie wiedząc, a będąc ocenianym i szufladkowanym w taki sposób, że jest niegrzeczny, nie słucha, nie potrafi się skoncentrować, ja przynajmniej tak byłem oceniany i źle o sobie przez to myślałem - powiedział gorzko.

Michał Koterski o nałogach

Michał Koterski nie ukrywa też, że przez lata mierzy się z licznymi nałogami. Nadużywał alkoholi i brał narkotyki. Teraz z dumą opowiada o życiu w trzeźwości. "Od dziewięciu lat żyję bez żadnych substancji zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, leki) i z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że są to najlepsze lata mojego życia. Pełne trudów, wzlotów, upadków i codziennie pełne skrajnych uczuć od smutku i rozpaczy poprzez ogrom radości i euforię. Ale przeżytych bez żadnego tłumienia, z pełną ich świadomością! W końcu poczułem smak prawdziwego życia z jego pięknem i niedoskonałościami. W końcu wydostałem się z niewoli i iluzji, w której żyłem przez lata. W końcu wybaczyłem sobie i wszystkim dookoła, wyzbyłem się urazu i żalu, i poczułem ogrom miłości do siebie i innych ludzi. Oczywiście ciągle doświadczam wzlotów i upadków i codziennie zmagam się z samym sobą i lękami, które się budzą we mnie każdego dnia. I mam świadomość, że życie to jest praca na całe życie. Ale mimo to czuję ogromną wdzięczność i szczęście (...) wszystko, co najlepsze, spotkało mnie w trzeźwym życiu. Rodzina, syn, przyjaźń, sukcesy zawodowe" - napisał na Instagramie w grudniu 2023 roku.