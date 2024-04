Przed Wielkanocą do mediów trafiła informacja, że Maryla ma przebywać w szpitalu. Szybko zaczęto spekulować, że chodzi o operację. Wszystko to się niebawem potwierdziło. Paparazzi sfotografowali pod jednym z warszawskich szpitali syna Rodowicz. 37-letni Jędrek Dużyński miał przyjechać do mamy z posiłkiem z jej ulubionej restauracji. Z kolei menadżer artystki nabrał wody w usta i miał zapewnić, że nie wie o chorobie Rodowicz. Teraz głos zabrała sama zainteresowana i nie ma już żadnych wątpliwości co do tego, w jakim stanie jest gwiazda.

Maryla Rodowicz trafiła do szpitala. Komentuje medialne doniesienia

Maryla Rodowicz przed świętami wielkanocnymi trafiła do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej w Warszawie. To właśnie tam zaplanowano i przeprowadzono jej operację. U wokalistki podobno wykryto bowiem wcześniej zmiany na płucach. Wygląda na to, że wszystko przebiegło pomyślnie. Tak wynika ze słów Rodowicz, która w rozmowie z "Super Expressem" uspokajała: - Nie chcę komentować tej sytuacji. Pożar opanowany.

Tabloid ponadto donosi, że Maryla wyszła już ze szpitala i Wielkanoc spędziła w domu, w towarzystwie dzieci. Również z instagramowego konta Rodowicz wynika, że w święta mogła być w domu. Opublikowała bowiem zdjęcie sernika. Opis, który znalazł się pod fotografią, sugerował z kolei, że Rodowicz nie opuszczał doskonały humor. "Serniczek, serniczek, serniczek pełen snów. Gdzie spojrzeć serniczek, serniczek tam i tu" - napisała. W tym miejscu warto dodać, że Patryk Chilewicz i Madam z Vogule Poland zapytali artystkę w komentarzach pod jej wpisem, czy świętuje w domu. Na odpowiedź ze strony gwiazdy jednak się nie doczekali.

