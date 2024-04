Daniel Martyniuk w październiku 2023 roku stanął na ślubnym kobiercu. Wraz ze swoją ukochaną Faustyną wziął ślub na Bali. Wówczas zakochani zaskoczyli wszystkich. Nie odbyła się wtedy jednak uroczystość dla rodziny. Nic jednak straconego. W tegoroczną Wielkanoc para zorganizowała ogromne wesele dla swoich bliskich. - W Polsce mamy zaplanowaną uroczystość, aby z bliskimi, rodziną, chrzestnymi podzielić się naszym szczęściem - mówiła jakiś czas temu Faustyna w rozmowie z Pudelkiem. Impreza odbyła się z przytupem.

Daniel Martyniuk wyprawił z ukochaną wesele. Nie zabrakło prywatnego koncertu Zenka

31 marca 2024 roku odbyło się wesele Daniela i Faustyny niedaleko Sierpca. Zakochani mieli swoją uroczystość w sali, w której mieści się aż 300 gości. Co ciekawe, para mogła liczyć na wyjątkowy akompaniament muzyczny. Zenek Martyniuk wystąpił na żywo na weselu swojego syna. Wykonał takie piosenki jak "Przekorny los" czy "Życie to są chwile". Informacje o imprezie pojawiły się w mediach społecznościowych. Z Facebooka można się dowiedzieć, że nie zabrakło czerwonych i srebrnych ozdób. Goście mogli skorzystać z eleganckiej fontanny z czekoladą i wyjątkowych przysmaków. - Pod domem Faustyny w godzinach popołudniowych pojawił się też Zenek z żoną. Wesele odbyło się w zajeździe niedaleko Sierpca. To jedna z największych sal weselnych w okolicy. Zenek dał koncert w czasie weselnej zabawy. Na Instagramie są już nagrania gości - wyznał informator portalu Shownews.pl. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Szczegóły drugiego wesela Daniela Martyniuka i jego ukochanej

O weselu Daniela Martyniuka fani mogli dowiedzieć się już wcześniej. Informator portalu Shownews.pl zdradził kilka szczegółów. - Na wesele zaproszono rodzinę i przyjaciół młodej pary, będzie to spora impreza na kilkaset osób - czytamy na stronie. Sami zakochani nie wypowiadali się na temat planowanej ceremonii. Sam Daniel zdradzał jednak jakiś czas temu, jak odnajduje się w roli męża. W rozmowie z Plotkiem mówił co nieco na temat ślubu na Bali. - W roli męża czuję się bardzo dobrze, jesteśmy szczęśliwi. Ślub był wyzwaniem, musieliśmy dopiąć wszystko na ostatni guzik przed wyjazdem, dokonać wszystkich formalności, mieliśmy jednak wsparcie, a na miejscu we wszystkim pomagała nam balijska wedding planerka - oświadczył Martyniuk. ZOBACZ TEŻ: Daniel Martyniuk z rodzicami, lecz bez Faustyny. Wybrali się do Hiszpanii załatwić niecodzienną sprawę

