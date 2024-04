Joanna Racewicz wzięła ślub! Są zdjęcia z uroczystości

Tegoroczne święta Joanna Racewicz zapamięta na długo. Jeszcze zanim kwiecień rozpoczął się na dobre, prezenterce udało się wziąć ślub - a przynajmniej tak wynika z jej relacji! Dziennikarka nie chciała zdradzać za wiele, ale pochwaliła się kilkoma wyjątkowymi ujęciami, na których widać pierścionek i suknię. Co myślicie o takim wyborze? Więcej zdjęć Joanny Racewicz znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Racewicz o krytyce Dowbor w "Pytaniu na śniadanie". "Że jest za stara?"

Joanna Racewicz zaskoczyła fanów. W komentarzach posypały się gratulacje

Racewicz pochwaliła się pokaźnym pierścieniem. Oprócz zdjęcia na relacji dodała również post, w którym napisała kilka słów od siebie. "Na razie tylko tyle. Zdążyliśmy na 'R' w nazwie miesiąca. Pora uwierzyć, że wiosna niesie szczęście. Serdeczności" - informowała szczęśliwa. Dziennikarka miała na sobie prawdopodobnie białą, koronkową suknię. Na opublikowanym zdjęciu widać jedynie jej górną część. Uśmiechnięta Racewicz patrzy na swojego ukochanego i trzyma w ręce kieliszek szampana. W komentarzach zaroiło się od gratulacji. "Gratuluję! Kto jak kto, ale pani zasłużyła na mnóstwo szczęścia i miłości", "Och, jakie piękne zdjęcie. Życzę ci dużo miłości, bo zasługujesz na piękne chwile" - pisali wzruszeni fani.

Joanna Racewicz straciła męża w katastrofie smoleńskiej. Tak dowiedziała się o jego śmierci

W 2010 roku w katastrofie lotniczej zginął mąż Racewicz, Paweł Janeczek. Od tej pory dziennikarka samodzielnie wychowuje syna. Jakiś czas temu prezenterka udzieliła wywiadu dla "Świata Gwiazd", w którym wróciła wspomnieniami do tych bolesnych chwil. Przeprowadzała wtedy wywiad z piosenkarką Anią Dąbrowską dla "Dzień dobry TVN". - Odbyło się pierwsze wejście, zrobiłyśmy pierwszą rozmowę. Na przerwie reklamowej ktoś otworzył komputer i pamiętam zdanie: "Boże, słuchajcie, możemy nie mieć prezydenta" - zaczęła. Później Racewicz próbowała dzwonić do męża. Niestety, jego telefon nie odpowiadał. - Pamiętam tylko tyle, że już nie było następnego wejścia, że Remik Maścianica, producent tego wydania, odwiózł mnie do domu, choć upierałam się, że pojadę sama. Potem zaroiło się w domu od ludzi, a ja mogłam tylko przytulać Igora i właściwie o niczym nie myślałam - wspominała. ZOBACZ TEŻ: Joanna Racewicz w przejmujących słowach o hejcie. "Sztafeta bólu"

Joanna Racewicz z Pawłem Janeczkiem Joanna Racewicz wzięła ślub! Są zdjęcia z uroczystości. Fot. @joannaracewicz/ Instagram