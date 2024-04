Paulina i Jakub Rzeźniczakowie niedawno powitali na świecie swoją córkę. Dziewczynka otrzymała imię Antonina. Urodziła się 10 lutego 2024 roku. Jej rodzice aktywnie działają w mediach społecznościowych. Przed narodzinami dziecka porzucili jednak działalność w internecie. Teraz wrócili do bieżącego relacjonowania swojego życia prywatnego. Paulina zebrała ponad 150 tysięcy obserwatorów, a Jakub około 230 tysięcy. Zakochani ostatnio wrzucili żartobliwy materiał. Nie wszystkim przypadł do gustu.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Rzeźniczak opublikowała uroczy filmik. Pokazała, jak Jakub bawi się z Antoniną

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie wrzucili filmik na TikToka dotyczący córki. Fani są oburzeni

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie mają wspólny profil na TikToku. Do aplikacji wrzucają żartobliwe materiały, nierzadko dotyczące ich rodzicielstwa. Ostatnio pochwalili się własnym wykonaniem popularnego ostatnio trendu. Polega on na tańczeniu do piosenki "Blue Monday". Taniec na filmiku ma jednak imitować walkę. Paulina i Jakub na nagraniu "kłócili się" na temat tego, które z nich będzie usypiać Antoninę. Część internautów doceniła humor Rzeźniczaków. Nie brakowało pozytywnych komentarzy. Pojawiły się jednak głosy oburzenia. "Świetny trend, normalizujmy bicie kobiet. Brawka", "Co to ma być?", "Rodzice na medal. Dziecko ledwo się urodziło, a oni już mają problem!", "Brak słów" - czytamy pod materiałem. Zgadzacie się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Jakub Rzeźniczak o trudnym momencie ojcostwa. "Odczuwam strach"

Jakub Rzeźniczak niedawno podzielił się trudnym momentem. Po powrocie z Warszawy wraz z ukochaną wybrał się na wizytę kontrolną córki u lekarza. Były piłkarz przyznał, że tego typu wizyty nie są dla niego łatwe. Wszystko przez to, że bardzo martwi się o swoją pociechę. "Wczoraj byliśmy z kontrolną wizytą. Antosia cała i zdrowa. Przed każdą odczuwam wewnętrzny strach. Gdy jesteśmy już "po", jakby kamień spadł z serca, a po pierwszej pojawiły się łzy szczęścia" - napisał Rzeźniczak na Instagramie. Szczegóły jego wypowiedzi o zdrowiu dziecka znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Paulina Rzeźniczak rozpływa się nad sesją z córką i mężem. Fani już zawyrokowali. "Cała mama"