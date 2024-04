Ewelina Lisowska to z całą pewnością jedna z najbardziej charakterystycznych wokalistek na polskiej scenie muzycznej. Popularność zdobyła już jakiś czas temu, lecz nie tylko kariera zawodowa przyniosła jej rozpoznawalność. Wokalistka jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych i regularnie publikuje coraz to nowsze treści. Dotyczą one zarówno pracy zawodowej, jak i kulis życia prywatnego. Tym razem Lisowska zdradziła, jak obchodzi tegoroczną Wielkanoc. Wokalistka nie może narzekać na brak smacznych potraw. Opublikowany przez nią materiał mówi sam za siebie.

Zobacz wideo Ewelina Lisowska opowiedziała o programie "Cała muzyka"

Ewelina Lisowska lubi sernik tak bardzo, że ma problem z włożeniem butów

Ewelina Lisowska pokazała żartobliwy wpis przedstawiający, jak skończyły się dla niej święta. Okazuje się, że piosenkarka jest przywiązana do tradycji i w ten wyjątkowy czas odwiedza bliskie jej osoby. Jak to często bywa, również w przypadku wokalistki potrawy na wynos są na porządku dziennym. Zdaje się, że jednym z ulubionych ciast artystki jest sernik. Można to wywnioskować dołączonego do zdjęcia opisu. Ma on humorystyczny i wyjątkowo zabawny charakter. "Kiedy na święta tak ci spuchną stopy, że nie możesz już wsadzić buta, ale bierzesz serniczek na wynos" - napisała Ewelina Lisowska.

Ewelina Lisowska wie, jak rozbawić internautów. Ma do siebie dystans

Zamieszczony przez wokalistkę materiał świadczy o dużym dystansie do własnej osoby i braku przysłowiowego sztywniactwa. Lisowska często dzieli się z internautami chwilami takimi, jakie właśnie są. Jej instagramowe konto dalekie jest od perfekcji i niedoścignionego ideału. Wokalistka pokazuje swoje życie w niezwykle naturalnym wydaniu i wcale się tego nie wstydzi. Przy okazji ujęcia z powrotu ze świątecznego śniadania, mogliśmy zobaczyć jej stylizację. Postawiła na czarne masywne mokasyny, które uzupełniła kabaretkami w cielistym kolorze. Widać, że piosenkarka wyraźnie poczuła już wiosnę. Nic w tym dziwnego - trzeba przyznać, że ostatnie dni marca i pierwszy dzień kwietnia są w tym roku wyjątkowo ciepłe.

Screen z konta Eweliny Lisowskiej Fot. Instagram.com/@ewelinalisowskaofficial