Paulina Rzeźniczak i Jakub Rzeźniczakowie są obecnie jedną z najpopularniejszych par w show-biznesie, mimo wielu kontrowersji, jakie narosły wokół ich związku. Są też niezwykle aktywni w sieci. Zarówno Jakub, jak i Paulina regularnie publikują coraz to nowsze treści i informują w ten sposób, co u nich słychać. Często dodają współdzielone posty, co dodatkowo podbija zasięgi i wzmaga uwagę internautów. Tym razem postanowili pokazać, jak świętują tegoroczną Wielkanoc. Para wpadła na wyjątkowo oryginalny pomysł. Pochwalili się sesją zdjęciową z córką Antoniną.

Zobacz wideo Tak Rzeźniczak bawi się z córką

Rzeźniczakowie pokazali, jak wygląda u nich Wielkanoc. Z pewnością nie ma nudy

Na instagramowych kontach Pauliny i Jakuba Rzeźniczaków zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą opublikowanych zdjęć. Popularna para postanowiła pokazać, jak wygląda ich Wielkanoc od kuchni. Nie brakuje chwil z najbliższymi i zapadających w pamięć momentów. Najbardziej zaskakujące wydają się jednak kadry z córką na pierwszym planie. Małżonkowie umieścili ją w dużym, wiklinowym koszyku przyozdobionym kremowym kocykiem. Widok momentalnie wywołuje uśmiech na twarzy. "Najpiękniejszy koszyczek wielkanocny, jaki widziałam", "Najpiękniejszy króliczek w tym koszyku", "Wasz koszyczek wielkanocny skradł moje serce" - komentują internauci.

Rzeźniczakowie świętują Wielkanoc w wiosennych stylizacjach. Postawili na jasne kolory

Poza uroczym widokiem córki Rzeźniczaków w koszyku uwagę zwracają także ich stylizacje. Piłkarz zdecydował się na białą koszulę, którą uzupełnił beżowymi spodniami. Całość dopełniły sportowe buty. Niby nic wyjątkowego, a jednak poprawnie. Patrząc na outfit piłkarza, nie można się do niczego przyczepić. Podobną kolorystykę wybrała Paulina. Tutaj jest jednak zdecydowanie bardziej modowo. Główną rolę odgrywa wpisująca się w aktualne trendy oversize'owa marynarka. Spod spodu wystaje zwiewna sukienka. Sportowe buty nawiązują do stylizacji męża.

Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak - Wielkanoc Fot. instagram.com/@paulina_rzezniczak