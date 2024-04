Paulina Sykut-Jeżyna to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych prezenterek w świecie polskiego show-biznesu. Rozpoznawalność zyskała już lata temu, lecz to rola prowadzącej "Taniec z gwiazdami" przyniosła jej większą popularność. Sykut-Jeżyna regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. Swoim fanom pokazuje zarówno życie prywatne jak i zawodowe. Tym razem prowadząca postanowiła podzielić się z internautami efektem metamorfozy. Nowej fryzury po prostu nie da się nie zauważyć.

Zobacz wideo Paulina Sykut-Jeżyna o Szymonie Hołowni

Paulina Sykut-Jeżyna zagrała va banque. Teraz wygląda zupełnie inaczej

Na instagramowym koncie Pauliny Sykut-Jeżyny zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą relacji, którą opublikowała. Prowadząca "Taniec z gwiazdami" zdecydowała się na bardzo modną, rozchodzącą się na boki grzywkę o nieco postrzępionej linii. Jak na tym wyszła? Efekt strzyżenia ocenił Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Paulina Sykut-Jeżyna nie po raz pierwszy udowodniła, że ma doskonałe wyczucie stylu i po prostu wie, co jest teraz hot. Prowadząca "Taniec z gwiazdami" zdecydowała się na bardzo modną grzywkę typu curtain bangs, czyli lekkie, wystrzępione pasma, które, jak sama nazwa wskazuje, dają efekt kurtyny. To doskonała opcja dla wszystkich pań, które chcą nieco odmienić swój wizerunek, ale wciąż nie stawiać na radykalne skracanie całej długości włosów. Curtain bangs świetnie sprawdza się w połączeniu z różnego typu koloryzacjami i wygląda dobrze u większości kobiet.

- Dzięki rozchodzeniu się na boki nie ma efektu ciężkości i optycznego skrócenia czoła, jak w przypadku prostej, geometrycznej grzywki. Paulina w nowym wydaniu nabrała lekkości i stała się nieco bardziej dziewczęca. Odwaga się opłaciła - stwierdził Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Paulina Sykut-Jeżyna poczuła wiosnę. Fani są zachwyceni

Paulina Sykut-Jeżyna zaprezentowała nową fryzurę podczas świątecznego wydania "Tańca z gwiazdami". Efekt metamorfozy od razu zauważyli internauci. Na oficjalnym koncie programu pojawiły się pełne zachwytu komentarze. "Paulina dziś mnie zachwyciła, zakochałam się" - napisała jedna z kobiet. "Pięknie" - dodała inna.

Paulina Sykut-Jeżyna w nowej fryzurze Fot. screen z instagram.com/@paulinasykutjezyna