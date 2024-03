Dorota Szelągowska co pewien czas daje znać swoim fanom na Instagramie, że przechodzi przez życie z miłością. Jest w szczęśliwym związku, ale jak do tej pory nie za wiele zdradziła na temat swojego partnera. "Mieszkam z partnerem i córką. Przydałoby się dziesięć metrów więcej, ale nie narzekam. Lubię sobie dziś mówić: jest cudownie i uśmiechać się do tego, co mam" - tak o związku napomknęła w rozmowie z "Twoim Stylem". Niedawno z kolei projektantka wnętrz świętowała z ukochanym walentynki. Jak z kolei wyglądała ich Wielkanoc?

Zobacz wideo Zapytaliśmy Szelągowską o nową miłość

Dorota Szelągowska życzy "Wesołego Alleluja" z rodziną. Uwagę skradł partner

"Miłości i wdzięczności. Tego życzę, nieważne czy świętujecie Wielkanoc czy po prostu kultywujecie tradycje w gronie rodzinnym. Odpocznijcie i bądźcie uważni na innych i na siebie. Ale pogoda to nam się w tym roku udała co?" - napisała Szelągowska w wielkanocnym poście. Widzimy na załączonych zdjęciach samą zainteresowaną, mnóstwo świątecznych przysmaków, syna, mamę, córkę, czworonoga oraz ukochanego prezenterki. Fani Szelągowskiej są zachwyceni jej najnowszym postem, co widać po komentarzach. "Pogoda cudna. Wesołych świąt. Jesteście cudowni", "Radosnych świąt dla całej rodzinki" - czytamy. Obserwatorzy projektantki nie mogli także przejść obojętnie obok jej partnera. "Tak myślę, na co pani tak patrzy na pierwszym zdjęciu i drugie mi wyjaśniło!", "Pogoda wspaniała. Świetny pies, fajny synio i mama i facet. Wesołych świąt" - oznajmili inni.

Dorota Szelągowska była przed laty żoną Sztaby. Jak przeżyła rozwód?

Małżeństwo projektantki z muzykiem dobiegło końca w 2015 roku. Razem z Adamem Sztabą mają syna Antoniego, który jest już dorosły. Jak czas rozłąki z byłym mężem wspominała w mediach Szelągowska? - Najbardziej bolesnym momentem w moim życiu był mój drugi rozwód. To był rozwód po 11 latach życia, pożegnanie ze statusem quo, z całym dotychczasowym życiem, z przyjaciółmi. 11 lat życia i to bardzo ważnych, takich, kiedy dorastasz, kształtujesz się. Myślę, że to było takie moje największe zderzenie z innymi ludźmi, ze światem, jak on wygląda - wyznała u Żurnalisty. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Dorota Szelągowska o Sztabie KAPiF.pl