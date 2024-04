Ile kosztuje komunia u Lewandowskiego? Taniej niż u Magdy Gessler

Sezon komunijny już za pasem, a wraz z nim gorączka prezentów i uroczystości. Niektórzy rodzice decydują się zorganizować wydarzenie na własną rękę, a inni wolą wykupić miejsca w restauracji. Jeden z lokali, który umożliwia wyprawienie komunijnych przyjęć, należy do samego Roberta Lewandowskiego. Portal o2.pl postanowił sprawdzić, ile należy zapłacić za taką przyjemność.

Ile kosztuje komunia u Roberta Lewandowskiego?

Najtańsze komunijne menu dla dorosłego w restauracji Roberta Lewandowskiego kosztuje 125 zł za osobę. Znajdziemy w nim danie główne - kotlet schabowy z frytkami i sałatami lub łosoś z ryżem i purée z buraka. Do tego zupa i sernik. Lokal oferuje też opcję za 155 zł, w której między innymi przewidziane są glazurowane żebra wołowe lub łosoś z dodatkami, zupa oraz deser w postaci sernika. Najdroższa propozycja kosztuje zaś 205 zł, a w jej ramach oprócz wymieniony wcześniej dań można zamówić także grillowany antrykot z dodatkami. Menu dla dzieci w lokalu Lewandowskiego wynosi zaś 75 zł.

Magda Gessler za "talerzyk" bierze krocie. Tłumaczy to nienaganną jakością

Portal o2.pl sprawdził też ceny w lokalu Magda Gessler. Restauratorka oferuje dwa warianty - tańszy za 369 zł oraz droższy za 399 zł od osoby. Do obu trzeba dołączyć 12,5 proc. napiwku za serwis. Oprócz dania głównego, zupy oraz deseru, słynna restauratorka w pakietach zawarła także przystawki. Prowadząca "Kuchennych rewolucji" niejednokrotnie podkreślała, że wysokie ceny w jej restauracji wynikają z jakości produktów, jakie oferuje. - Nie trzeba kupować rolls-royce'a. Jest - kupujesz albo nie kupujesz. Żaden obowiązek. Jak chcesz należeć do pewnego standardu, to idziesz i kupujesz. Nikt nikogo tutaj nie zmusza, to nie jest obowiązek, że podpisujemy listę wyborczą. Przepraszam bardzo, ale czy ja komuś każę kupować moje pączki? To oni stoją w kolejce trzy godziny. Widocznie zapracowali, chcą mieć satysfakcję, są ludźmi sukcesu albo są ludźmi apetytu i wolą jednego pączka dobrego - tłumaczyła w wywiadzie dla Plotka.

