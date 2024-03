"Nie miałam żadnej operacji plastycznej poza biustem. Spójrz na moje opadające powieki. Gdybym chciała sobie zrobić, to co powinnam najpierw? Moje psie powieki. Żadnych wypełniaczy nigdy nie robiłam. Robiłam osocze, zrobiłam też kiedyś mezoterapię (...) Jesteś pierwszą osobą, która mnie publicznie o to pyta. Wobec tego mówię: tak. Zrobiłam sobie implanty piersi i to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu" - wyznała trenerka w rozmowie z Moniką Sobień-Górską, z której powstała biografia "Imperium Lewandowska". Co z kolei w urodzie Lewej zauważa znany lekarz medycyny estetycznej?

Krzysztof Gojdź o Lewej. "Fajnie dba o siebie"

Znany lekarz medycyny estetycznej, który na co dzień pracuje i mieszka w USA postanowił przeanalizować dla Plejady twarz Anny Lewandowskiej. Jesteście ciekawi jego wniosków? - Jest to przepiękna kobieta, która fajnie dba o siebie, a jeżeli cokolwiek poprawiała, to tylko i wyłącznie w sposób naturalny. Uważam, że jest pięknie zadbaną dziewczyną i na pewno nie szprycuje się kwasem hialuronowym - ocenił ekspert. To nie pierwszy raz, kiedy Gojdź pochwalił urodę Anny Lewandowskiej. Nie szczędzi również miłych słów w stosunku do innej polskiej gwiazdy - pewien czas temu skomplementował u nas cerę Magdy Gessler. Zdaniem eksperta restauratorka lepiej wygląda bez makijażu.

Anna Lewandowska i jej uroda KAPiF.pl

Krzysztof Gojdź o współpracy z topowymi gwiazdami. Na jego liście Hilton i Lopez

Ekspert wie, jak upiększać kobiety, a z jego umiejętności skorzystały już takie sławy jak Paris Hilton, Lana Del Rey, Jennifer Lopez czy Kim Kardashian. Przyznał, że niektóre celebrytki nie wyglądają na żywo tak, jak na okładkach. - Część gwiazd, które znamy z pierwszych stron gazet, jak przychodzą bez makijażu, to nie wiesz, kto to jest, naprawdę - przyznał w rozmowie z naszą reporterką Karoliną Sobocińską. - Ich skóra pozostawia wiele do życzenia, dlatego ja się skupiam w swojej klinice na poprawianiu jej kondycji oraz odmładzaniu, a nie szprycowaniu botoksem czy wypełniaczami - dodał. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

Krzysztof Gojdź i Paris Hilton https://www.instagram.com/drchrisgojdz/