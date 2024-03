Sandra Kubicka i Aleksander Baron już wkrótce będą rodzicami. Jakiś czas temu muzyk i modelka przekazali fanom radosną nowinę. Za niedługo powitają na świecie syna. Więcej o ciąży Kubickiej internauci mogą dowiedzieć się z mediów społecznościowych. Nierzadko celebrytka przekazuje informacje na temat życia prywatnego. Z okazji Wielkanocy pokusiła się o żart. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie.

Zobacz wideo Kubicka o dramatycznym pobycie w szpitalu. "Najgorszy ból"

Sandra Kubicka pokazała brzuch ciążowy. Takie smakołyki jadła w Wielkanoc. "Poproszę lektykę"

Sandra Kubicka aktywnie działa w przestrzeni mediów społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie zdobyła ponad 830 tysięcy obserwujących. Wierni fani śledzą każdy krok ukochanej Barona. Celebrytka częsta wrzuca nowe posty na temat ciąży, przeprowadzając internautów przez nowe doświadczenia. Ostatnio nawet zdradziła nieco więcej na temat imienia swojej pociechy. Przeczytacie o tym TUTAJ. Podobnie jak większość Polaków, Sandra Kubicka wraz z rodziną świętuje Wielkanoc. Celebrytka przyznała w mediach, że ma w planach zjeść kultową potrawę, która od lat gości na stołach rodaków na wiele okazji. Dodała, że po spożyciu ogromnej ilości słynnej sałatki, będzie potrzebowała, aby ktoś ją nosił. Poza tym pokazała również brzuch ciążowy. "To teraz jeszcze dwa kilogramy sałatki jarzynowej i poproszę lektykę" - napisała żartobliwie Kubicka. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Sandra Kubicka na Instagramie fot. https://www.instagram.com/sandrakubicka/screen

Sandra Kubicka szczerze o porodzie. Przyznała, czego się boi najbardziej

Sandra Kubicka w mediach społecznościowych porusza również poważne tematy. Ukochana muzyka ostatnio wzięła pod lupę kwestię porodu. Przyznała, że na obecny moment jest zmuszona rodzić poprzez cesarskie cięcie. Wynika to z problemów zdrowotnych, takich jak łożysko przodujące czy ułożenie miednicy. Kubicka nie kryła strachu. - Ja mogę policzyć na jednej ręce, ile koleżanek, które magicznie się nie rozerwały i nie trzeba było ich rozcinać, a reszta... wszystkie pękły (...) i to jest to, czego boje się najbardziej (...) to że pęknę (...) coś mi głowa zaczyna świrować - mówiła modelka na InstaStories. Dalszą część jej wypowiedzi na temat porodu znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Sandra Kubicka odpaliła się na obecną dziewczynę eks. "Gdy byliśmy razem wskakiwałaś mu..."