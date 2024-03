Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor cieszą się ogromną publiką na Instagramie. Wszystko za sprawą dynamicznych i zabawnych filmików, które poniekąd opisują rzeczywistość znanego małżeństwa. W najnowszym filmie wzięła udział Katarzyna Dowbor. Jesteście ciekawi efektów?

REKLAMA

Zobacz wideo Dowbor o granicach jako babcia. Co na to jej synowa?

Dowborowie smacznie sobie spali... A mama czekała już ze śniadaniem

"Kto dziś zapomniał o zmianie czasu?! Mamusia musiała się uzbroić w cierpliwość!" - napisała aktorka na Instagramie pod najnowszą rolką. Widać na niej, jak małżeństwo śpi, kiedy Katarzyna Dowbor już czeka z wielkanocnym śniadaniem. "Cały problem wziął się z tego, że sprawdziłem czas na zegarku na ręce i grzecznie uznałem ze mamy kupę czasu" - napisał żartobliwie Maciej Dowbor. Jak się okazuje, niektórzy obserwatorzy znanego duetu również zapomnieli o zmianie czasu. "100 procent dzisiejszy poranek", Haha macie super teściową, skoro dwadzieścia razy nie przypominała wam o zmianie. Brawo", "Maciej przypomniałeś mi, że zegarek na ręce nieprzestawiony mam" - czytamy pod postem. Finalnie znane małżeństwo dotarło do Katarzyny Dowbor, co ta zaznaczyła w poście.

A jednak się udało! Dojechali!

- napisała dziennikarka.

Wielkanoc u gwiazd. Dowborowie zaspali, a co o świętach napisała Aneta Glam?

W niedzielę wielkanocną pełno pisanek i suto zastawionych stołów na Instagramie. Wiele gwiazd spędza święta z rodziną, a niektórzy wykorzystali zbliżającą się Wielkanoc do pewnego apelu. "Spędź Wielkanoc bez mięsa, bez nabiału, bez jajek i bez okrucieństwa" - napisała na Instagramie Aneta Glam, która od dawna broni zwierząt i sama nie spożywa produktów pochodzenia zwierzęcego. "Ci, którzy używają Jezusa do wykorzystywania zwierząt… Jezus powiedział: możecie złożyć w ofierze zwierzę, jeśli nie ma innej możliwości przeżycia. Nigdy nie wykorzystywał zwierząt po prostu dla rozkoszy smaku, czy z powodu zachłanności. A na pewno nie w takiej ilości, jak wy teraz. 80 miliardów zwierząt rocznie, przynajmniej trzy posiłki dziennie zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego - wszystko w ramach rozrywki lub po prostu do przechwalania się tym, ile można tego kupić" - oznajmiła. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

Aneta Glam o Wielkanocy https://www.youtube.com/watch?v=qPwA2iDXTCg