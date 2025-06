Agnieszka Chylińska jest artystką, która zgromadziła w Polsce ogromną rzeszę fanów. Wielu z nich interesuje się nie tylko twórczością gwiazdy, ale i jej sferą prywatną. Na niektórych kadrach w sieci możemy podejrzeć, jak mieszka znana wokalistka. Nie ukrywa, że nie jest fanką porządku.

Barwne akcenty od salonu po sypialnię

Chylińska mieszka z rodziną pod Warszawą. "U nas w domu jest totalny syf, ale k***a telewizor, to jest taka stara szkoła: "ale telewizor mikrofibrą musi być wyczyszczony". Marek o to dba. I była taka akcja, że zapomniałam o tej mikrofibrze, i siedzą dziewczyny, Marek podchodzi i mówi: "A kto zrobił takie plamy palcem na telewizorze?". Krystyna mnie p***********a i mówi: "A bo mama nam pokazywała, z którym piłkarzem się ożeni" - mówiła kiedyś wokalistka w rozmowie z "Super Expressem". W jej salonie czy przedpokoju nie brakuje kolorów i drewnianych elementów. Widzimy chociażby kanapę w kwiaty, na której wokalistka czyta książki czy po prostu relaksuje się, drewniane łóżko, fotel z drewnianymi podłokietnikami i wzorzyste tkaniny. Przejdźmy teraz do sypialni artystki. Łóżko Chylińskiej zwraca na siebie uwagę artystycznymi detalami, którymi został przyozdobiony zagłówek. Tuż nad nim znajdują się obrazy w jasnych ramkach, które pasują do pasiastej tapety. W tle na jednym ze zdjęć z sypialni możemy dostrzec szafę z lustrem w stylu vintage. Zdecydowanie ta estetyka skradła serce wokalistki.

Agnieszka Chylińska jest wierząca. Co za kolekcja religijnych dzieł

Niemalże na każdym kroku w domu piosenkarki zauważamy akcent nawiązujący do jej wyznania. Obrazy religijne pokrywają jedną ze ścian sypialni. Jest tego naprawdę sporo. Podobne ozdoby widzimy także w innych pomieszczeniach. W domu Chylińskiej nie zabrakło oczywiście obrazów z jej dzieciństwa - jedno takie zdjęcie z lat dziecięcych pokazała na swoim Instagramie. Uroczy kadr oprawiła w okrągłą ramkę i umieściła tuż obok imponującej kolekcji książek. Bez wątpienia artystka dużo czyta. Książki widać także w pokojach dziecięcych. Potomstwo Chylińskiej bierze z niej przykład, jeśli chodzi o czytanie.



Na koniec omówmy kuchnię w domu artystki, obok której również nie da się przejść obojętnie. Jasne kolory pokrywają ściany tego pomieszczenia, które jest centrum dowodzenia całej posesji. Tutaj również znajdziemy akcenty vintage, a dokładniej przyrządy kuchenne w tym stylu. W kuchni artystki nie zabrakło ponadto ozdobnych wazonów i kwiatów, które dodają świeżości całemu wnętrzu. Jak wam się podoba taki styl? Zdjęcia znajdziecie w galerii:

