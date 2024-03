Zofia Zborowska szczerze o Wielkanocy. "Śniadanie jak każde inne"

Zofia Zborowska to popularna aktorka, którą występowała m.in. w "Barwach szczęścia" czy "Rodzinie na Maxa". Prywatnie jest żoną Andrzeja Wrony. Zakochani stanęli na ślubnym kobierców w 2019 roku i doczekali się córki, Nadziei. Zborowska i jej mąż niedługo powitają na świecie drugie dziecko. Celebrytka nie ukrywa, że ciąża daje jej w kość. Ostatnio opowiedziała o swoich doświadczeniach na InstaStories. "Za każdym razem zaskakuje mnie to, jak bardzo w ciąży muszę "odchorować" nieprzespaną noc. Koszmar. Mam dziś jakieś sześć procent baterii plus wyglądam, jakby mnie ktoś zmielił i wypluł" - pisała. Czy Zborowska odpocznie w Wielkanoc?

REKLAMA

Zobacz wideo Zofia Zborowska chciała nagrać InstaStories. W tle wołała ją Nadzieja

Zofia Zborowska o Wielkanocy. "Nie jesteśmy osobami wierzącymi"

Zofia Zborowska opowiedziała w rozmowie z portalem Jastrząb Post o tym, jak w jej domu wygląda Wielkanoc. Dla aktorki i Andrzeja Wrony dni świąteczne mają wymiar symboliczny. - Spotykamy się na śniadania, ale jest to bardziej dla osób, które są wierzące i robimy to dla nich w formie poszanowania ich wiary i tradycji. Natomiast my z mężem absolutnie nie jesteśmy osobami wierzącymi, osobami, które pójdą do kościoła i będą podchodzić do tych świąt w sposób szczególny - mówiła w rozmowie z portalem. Zborowska traktuje Wielkanoc jako okazję do spędzenia czasu z bliskimi. - Dla nas jest to po prostu śniadanie jak każde inne, tylko w większym gronie - skwitowała w wywiadzie. Po więcej zdjęć dotyczących tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

Zofia Zborowska dostała mandat i punkt karny. "Biorę na klatę"

Nie tak dawno Zofia Zborowska opowiedziała w mediach społecznościowych o sytuacji, która się jej przytrafiła. Aktorka zaparkowała w niedozwolonym miejscu. Dlaczego to zrobiła? "No nie będę wam ściemniać. Miałam tego świadomość, jak parkowałam, ale śpieszyłam się na USG i bałam się rolników" - pisała na InstaStories. Po powrocie zastała zablokowane koła. Musiała ponieść konsekwencje. - Przemiły pan. Wystawił mi ten mandat, jeden punkt karny i 100 złotych mandatu - mówiła na InstaStories. ZOBACZ TEŻ: Zofia Zborowska pokazała ogród. Szklarnia i bajkowy domek do zabaw to dopiero początek. Jest magicznie [ZDJĘCIA]

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona Fot. KAPiF.pl