Chance Perdomo urodził się w październiku 1996 roku w Los Angeles, jednak przeprowadził się razem z mamą do Anglii, gdzie chciał studiować prawo. Później zmienił zdanie i rozpoczął karierę aktorską. Perdomo zadebiutował w telewizji dzięki roli Henry'ego Goodalla w serialu "Hetty Feather". Później zagrał w filmie BBC "Killed by My Debt". Za główną rolę w tej produkcji otrzymał nominację do nagrody BAFTA TV. Jego kariera ciągle nabierała tempa. Rola Perdomo w hicie Netfliksa "Chilling Adventures of Sabrina" była uwielbiana przez widzów. Aktor zagrał także w filmach z serii "After" i serialu "Gen V".

Chance Perdomo nie żyje. "Jego strata jest dla nas ogromnym ciosem"

Chance Perdomo zmarł 30 marca 2024 roku w wieku 27 lat. Informację i przyczynę śmierci przekazał jego rzecznik prasowy w oświadczeniu dla "Variety". "Z ciężkim sercem dzielimy się wiadomością o przedwczesnej śmierci Chance'a Perdomo w wyniku wypadku motocyklowego. Władze poinformowały, że w zdarzeniu nie brały udziału żadne inne osoby. Jego zamiłowanie do sztuki i nienasycony apetyt na życie odczuwali wszyscy, którzy go znali, a jego ciepło pozostanie w tych, których kochał najbardziej. Prosimy o uszanowanie pragnienia rodziny dotyczącego prywatności podczas opłakiwania straty ukochanego syna i brata" - czytamy. Producenci serialu "Gen V" także opublikowali oświadczenie dla "The Hollywood Reporter". "Chance był zawsze czarujący i uśmiechnięty, miał entuzjastyczną naturę i ogromny talent, a przede wszystkim był po prostu bardzo miłą i życzliwą osobą" - czytamy.

Chance Perdomo miał dużo fanów. Internauci żegnają go w sieci

Informacja o śmierci aktora ogromnie zasmuciła jego fanów, którzy zamieścili mnóstwo wpisów na platformie X. "Nie mogę uwierzyć, że on nie żyje. Spoczywaj w pokoju", "To tak strasznie boli. Nie mogę uwierzyć, że został nam odebrany w tak młodym wieku. Za wcześnie", "Nigdy nie będziesz zapomniany", "Ta wiadomość złamała mi serce. Spoczywaj w pokoju", "Wnosił promienie słońca do każdej sceny, w której brał udział. Nie mogę uwierzyć, że już go nie ma. Był wschodzącą gwiazdą. Nie mogę uwierzyć, że jego życie tak szybko się skończyło w wyniku wypadku motocyklowego. - pisali internauci. ZOBACZ TEŻ: Smutne wieści dla fanów popularnego show. 40-letni uczestnik nie żyje. Tragiczne okoliczności śmierci