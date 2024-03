Tegoroczne święta wielkanocne rozpoczęły się od życzeń ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, któremu jak zawsze towarzyszyła małżonka. Oboje w doskonałych nastrojach nagrali kilka słów w stronę rodaków. Tym razem głowa państwa życzył "świąt wypełnionych wzajemnym szacunkiem i wiosennym słońcem", a Pierwsza Dama wspomniała o "nadziei na lepsze jutro". Nie zaskoczyła dziwnym strojem - było stonowanie, choć nie zabrakło przesadzonych min.

Andrzej Duda złożył życzenia rodakom. Przemówiła też Pierwsza Dama

Prezydent Andrzej Duda jest tym politykiem, który aktywnie korzysta z mediów społecznościowych. Można powiedzieć, że Instagram to jego drugi żywioł. Choć jako głowa państwa korzysta z oficjalnego profilu, który dotyczy jego działalności politycznej, ma też "drugie oblicze". Przemyślenia, pozdrowienia, przeróbki zdjęć czy sportowe inspiracje są chlebem powszednim na prywatnym koncie na Instagramie Dudy. Z okazji świąt wielkanocnych głowa państwa wraz z małżonką złożyli Polakom życzenia.

Szanowni państwo! Wszystkim rodakom w kraju i za granicą życzymy, by Święta Wielkiej Nocy były źródłem optymizmu i siły. Niech pozwolą nam patrzeć w przyszłość z nadzieją na lepsze jutro oraz na pokój w naszych rodzinach i społecznościach, naszej ojczyźnie i całym naszym regionie. Życzymy państwu ciepłych i rodzinnych świąt, wypełnionych wzajemnym szacunkiem i wiosennym słońcem. Składamy też tradycyjne życzenia obfitej święconki, przepięknych pisanek, pysznych mazurków i mokrego dyngusa. Wesołych Świąt! Życie się odradza, Pan zmartwychwstał! Wesołego Alleluja!

- przemówiła para prezydencka. Tym razem Andrzej Duda z małżonką zadbali, by nie podpaść, choć, jak to zwykle bywa, głowa państwa uraczyła nas specyficznymi minami. Agata Kornhauser-Duda postawiła na spokojną stylizację - po ostatniej wpadce z okazji świąt Bożego Narodzenia. W tle mogliśmy zobaczyć tulipany, bazie i zastawiony stół z babką w roli głównej. Gdy prezydent kończył składać życzenia, pierwsza dama stała wyprostowana i uśmiechała się prosto do obiektywu. Jednak gdy tylko prezydent dokończył zdanie, uśmiech zniknął z twarzy jego małżonki. Komentarze na YouTube zostały wyłączone, szczególnie, że dla prezydenta czas przed Wielkanocą był dość gorący - a wszystko przez temat tabletki "dzień po" - zawetował ustawę umożliwiającą jej zakup bez recepty.

