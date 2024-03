Katarzyna Cichopek nauczyła się słuchać swojego organizmu. Aktorka "M jak miłość" dziś doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co pomaga jej utrzymać figurę, która się jej podoba. Jakiś czas temu aktorka w jednym z wywiadów przyznała, że w jej wypadku bez ćwiczeń ani rusz. Gdy je na jakiś czas porzuciła, jej waga zaczęła rosnąć. - Powróciłam do tych treningów, bo ja całe życie byłam wysportowana, całe życie trenowałam, później miałam takie różne przerwy związane z macierzyństwem: ciążami, karmieniem, zmęczeniem - wyznała w rozmowie z "Party" i zdradziła sekret swojej diety.

Katarzyna Cichopek ma kilka ważnych zasad, dzięki którym nie tyje

Katarzyna Cichopek zapewnia, że nie jest na rygorystycznej diecie. Do tego tematu podchodzi ostrożnie i z dystansem. Przyznaje, że nie liczy codziennie obsesyjnie kalorii, bo po prostu sięga po zdrowe produkty, które w odpowiednich porcjach nie spowodują spustoszenia w jej organizmie. Ukochana Macieja Kurzajewskiego ograniczała pieczywo, ziemniaki i makarony. Jedną z jej ważnych zasad jest jedzenie małych porcji w regularnych odstępach czasu co trzy, cztery godziny, przez co nie odczuwa głodu. Co najbardziej lubi jeść? Wszystko to w połączeniu z ćwiczeniami sprawia, że aktorka nie ma problemów z nadprogramowymi kilogramami.

Od zawsze jestem na diecie, ale nie diecie takiej katującej się, tylko dieta to jadłospis. Uwielbiam dietę śródziemnomorską, bardzo lekką, najzdrowszą w rankingach wszystkich diet. Zbilansowaną, co jest ważne. I mam wrażenie, że mi służy

- wyznała w rozmowie z "Faktem".

Katarzyna Cichopek niedawno zrobiła badania

Gwiazda hitu TVP2 pamięta też o regularnych wizytach u lekarza, co niedawno podkreśliła w mediach społecznościowych. Aktorka tuż po wyjściu z jednej z warszawskich klinik nagrała filmik, w którym poinformowała, że właśnie zrobiła badania. Wyniki były dobre, co dało jej sporą ulgę i radość. - A ja jestem po kolejnych badaniach, jakie to jest wspaniałe uczucie, wiedząc, że jest wszystko w porządku - mówiła na InstaStories. Wykorzystała to, by zaapelować do swoich fanów. - Kochani, badajcie się regularnie - podsumowała. Sporo archiwalnych zdjęć Cichopek znajdziesz w galerii na górze strony.

