Podczas gdy wiele polskich rodzin w Wielką Sobotę dopina na ostatni guzik świąteczne przygotowania, Małgorzata Socha w tym roku wypoczywa. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" zamiast siedzieć w kuchni i przygotowywać różne specjały wielkanocne, wyłamała się i pojechała na "gotowe". I to nie byle gdzie, bo do pięknej Marbelli. Tam towarzyszą jej nie tylko mąż i córki czy ukochana mama. Dzięki relacjom w mediach społecznościowych wiemy, że to wypad również z Natalią Kukulską i jej bliskimi. Humor aktorki po zjedzeniu pysznych churrosów dopisywał na tyle, że zdradziła skrywaną od lat tajemnicę piosenkarki.

Małgorzata Socha pokazała wszystkie dzieci Natalii Kukulskiej

Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka mają troje dzieci: 24-letniego syna Jana i dwie córki, 19-letnią Annę i siedmioletnią Laurę. O ile od dawna nie jest tajemnicą, jak wygląda dwoje starszych latorośli piosenkarki, o tak najmłodszej pociechy gwiazda nigdy nie pokazywała publicznie. Dbała o to, że gdy już Laura załapywała się na fotografie, była tyłem. Tymczasem na zdjęciu z hiszpańskiej restauracji, którym pochwaliła się aktorka, widzimy twarze wszystkich uczestników świątecznego urlopu. Nie zabrakło też oczywiście najmłodszego dziecka Natalii. Czy to z nią skonsultowała? Tego, póki co nie wiadomo. "Słońce, rodzina, przyjaciele - czego chcieć więcej. Spokojnego, radosnego czasu kochani!" - napisała szczęśliwa Socha na Instagramie. Oby nie było z tego dymu...

Połączyła je ciąża

Natalia Kukulska i Małgorzata Socha przyjaźnią się od dziesięciu lat. Początkiem ich znajomości było przypadkowe spotkanie w warzywniaku w Komorowie, gdzie obie mieszkają. - Obie byłyśmy wtedy w ciąży, a ja zrobiłam nam zdjęcie na pamiątkę - mówiła niedawno Natalia w "Vivie!". - Gdy urodziły się dziewczynki, my z Małgosią coraz częściej się spotykałyśmy. Kolejne zdjęcie z mojej kolekcji pochodzi ze spotkania u naszego sąsiada, a przedstawia tatusiów, Michała i Krzysia, z dwumiesięcznymi bobasami. One jeszcze wtedy nie wiedziały, że będą się przyjaźnić. Bo przyjaźń Laury i Basi rozwija się równolegle z naszą - dodała piosenkarka.