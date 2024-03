Aleksandra Żebrowska słynie z publikowania niefiltrowanych kadrów na Instagramie. Widzieliśmy już, jak karmi piersią na toalecie czy też pozuje w kuchni bez koszuli, o której "zapomniała". Modelce w tworzeniu bezpardonowych treści wtóruje mąż, który chętnie pozuje np. w stroju Adama czy "gaciach godnych Wiedźmina". Teraz Żebrowska zrelacjonowała podróż pociągiem z jedną ze swoich pociech. "Czy wasze dzieci też liżą szyby w pociągach? Coś dziwnego jest na rzeczy - jak tylko wyczują, że są w miejscu, w którym jest siedlisko brudu, natychmiast zdejmują buty i zaczynają wszystkiego dotykać" - zaczęła.

Aleksandra Żebrowska pokazała córkę. My patrzymy na... skarpety

Do relacji na Instagramie Aleksandra Żebrowska dodała kilka zdjęć córki Łucji, która w trakcie podróży niesfornie dotyka okien i drzwi znajdujących w pociągu. Na jednym z kadrów widzimy także brudne skarpety malucha, które - jak możemy przypuszczać - zostaną wytarte mokrymi chusteczkami sponsorującymi wpis influencerki. "Dziś moja córka wytarła całą poręcz schodów przed sklepem, a potem wsadziła ręce do buzi, z prędkością światła naturalnie...", "Dobre reklamy to ja szanuję", "Mokre chusteczki to życie" - czytamy wpisy fanów na Instagramie Aleksandry Żebrowskiej.

Aleksandra i Michał Żebrowscy wychowują czworo dzieci. Ich dom jest przede wszystkim funkcjonalny

Aleksandra i Michał Żebrowscy wzięli ślub 13 lat temu i od początku nie ukrywali, że marzy im się duża rodzina. Dziś wychowują czworo dzieci - trzech synów oraz córkę. Para bardzo chętnie dzieli się kadrami z życia codziennego w mediach społecznościowych i uchodzi przy tym za jeden z bardziej zabawnych duetów w polskim show-biznesie. Dzięki udostępnianiu prywatnych kadrów łatwo możemy także podejrzeć, jak Żebrowscy urządzili swoje mieszkanie. Ich dom wygląda na przystosowany do potrzeb dużej rodziny - jest spory, przestronny i funkcjonalny. Nie brak w nim również książek - w salonie momentalnie rzuca się w oczy zabudowana pod sam sufit imponujących rozmiarów biblioteka.