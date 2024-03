Krystyna Janda w smutnym wpisie na Wielkanoc. 'To zdjęcie mówi wszystko'

Wielkanoc ma dla wielu z nas charakter nie tylko religijny, lecz także rodzinny, w którym mamy szansę umocnić więzi z najbliższymi. Kiedy jednak zdamy sobie sprawę, że niektórych ukochanych osób nie ma już wśród nas, nietrudno popaść w melancholijne nastroje. Wie o tym Krystyna Janda, która z okazji świąt wielkanocnych udostępniła krótki, ale przejmujący wpis na Instagramie. "Kolejne święta bez..." - czytamy słowa aktorki pod zdjęciem z jej zmarłym w 2008 roku mężem Edwardem Kłosińskim.

Krystyna Janda opublikowała łamiący wpis na Wielkanoc. "To zdjęcie mówi wszystko"

"Piękne ujęcie", "Smutne", "To zdjęcie mówi wszystko", "Otulamy panią puchatą kołderką miłości. Wiem, że tęsknota jest bezgraniczna..." - wspierają artystkę jej obserwatorzy. Fotografia pokazuje Jandę w romantycznym ujęciu z Kłosińskim. Przypominamy, że operator filmowy był drugim mężem aktorki, z którą ożenił się w 1981 roku. Siedem lat wcześniej wyszła za Andrzeja Seweryna, z którym rozwiodła się w 1979 roku. 27-letnie małżeństwo Jandy i Kłosińskiego przerwała śmierć aktora - filmowiec zmarł 5 stycznia 2008 roku na raka płuc, zaledwie sześć miesięcy po diagnozie. - Edward obiecał mi kiedyś, że nie umrze przede mną, bo przecież nie może mi tego zrobić - wspominała Krystyna Janda w wywiadzie dla "Vivy!". Dodała też, że "to jedyna obietnica, której nie udało mu się spełnić". Wspólne zdjęcia pary znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Krystyna Janda po śmierci Edwarda Kłosińskiego rzuciła się w wir pracy

Krystyna Janda w 2023 roku udzieliła wywiadu dla "Vivy!", gdzie wróciła pamięcią do śmierci Edwarda Kłosińskiego. Przyznała, że w trudnych momentach pomogła jej praca. - Odchodzenie męża i okres żałoby przechodziłam naprawdę ciężko, zresztą to się nie skończyło - powiedziała. W tej samej rozmowie przyznała, że Kłosiński był dla niej ideałem i do tej pory nie udało jej się spotkać kogoś, kto zwróciłby jej uwagę w tym samym stopniu, co on. - Nie spotkałam nikogo, żadnego mężczyzny, który by mnie w tym sensie zainteresował - oznajmiła. - Tym związkiem raz na zawsze urządziłam sobie życie. Edward nigdy mnie nie zawiódł - skwitowała aktorka.

