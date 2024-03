Na początku związku Zofia Zborowska i Andrzej Wrona mieszkali na warszawskim Mokotowie. Kilka lat temu spełnili jednak jedno ze swoich największych marzeń o domowym azylu i przeprowadzili się luksusowej willi pod Warszawą. Ich dom urządzony jest stylowo i ze smakiem. Nie brakuje w nim wygód i gustownych dodatków. Duże wrażenie robi również ogród, w którym pełno jest bujnej roślinności i atrakcji dla dzieci.

Zobacz wideo Kiedy Zofia Zborowska pokaże córkę w sieci? Wyjaśnia, dlaczego ją chroni

Zofia Zborowska pokazała ogród, a w nim szklarnia i bajkowy domek do zabaw

Zofia Zborowska prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie co rusz uchyla rąbka tajemnicy i zdradza, co u niej słychać. Ostatnio celebrytka zamieściła nową relację. Co ciekawe, nie pokazała napiętych przygotowań do świąt, a błogie chwile, które wraz z rodziną spędza w bajecznym ogrodzie. Podzieliła się serią zdjęć, na których zrelacjonowała śniadanie zjedzone na tarasie. Przy okazji pokazała również, jak po zimie prezentuje się jej ogród. Mogliśmy w nim zobaczyć m.in. pierwsze wschodzące pąki oraz kwitnące kwiaty, ale także liczne drzewa i krzewy. Szczególną uwagę zwraca również cudowny domek do zabaw dla dzieci w kolorze pudrowego różu i butelkowej zieleni. W ogrodzie Zofii Zborowskiej znalazło się również miejsce na szklarnie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Zofia Zborowska nie obchodzi świąt. "Nie jesteśmy osobami wierzącymi"

W rozmowie z portalem Jastrząb Post Zofia Zborowska wyjawiła, że nie obchodzi świąt. Co prawda w jej domu jest święconka, a celebrytka spotyka się w tym czasie z rodziną, ale ma to dla niej charakter jedynie symboliczny. - Spotykamy się na śniadania, ale jest to bardziej dla osób, które są wierzące i robimy to dla nich w formie poszanowania ich wiary i tradycji, natomiast my z mężem absolutnie nie jesteśmy osobami wierzącymi, osobami, które pójdą do kościoła i będą podchodzić do tych świąt w sposób szczególny. Dla nas jest to po prostu śniadanie jak każde inne, tylko w większym gronie - powiedziała. ZOBACZ TEŻ: Zofia Zborowska zaparkowała auto w niedozwolonym miejscu. Dostała mandat. "Bałam się rolników".