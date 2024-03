Beata Kozidrak jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek i od lat gości na polskiej scenie muzycznej. Wokalistka ma na swoim koncie liczne przeboje, które bawią kolejne pokolenia fanów. Przez długi czas Beata Kozidrak była związana z Andrzejem Pietrasem. W 2016 roku związek artystów oficjalnie się jednak zakończył. To nie wpłynęło jednak na relacje zawodowe byłych małżonków. Piosenkarka i kompozytor wciąż działają razem w zespole Bajm. Po rozwodzie wokalistka strzegła prywatności i nie uchylała rąbka tajemnicy mediom. Dopiero niedawno wyznała, że jest szczęśliwie zakochana. Jak się okazuje, jej związek nie jest do końca akceptowany przez jedną z córek artystki.

Zobacz wideo Beata Kozidrak planuje ślub? "Czy będzie lipa, to zobaczymy"

Beata Kozidrak odnalazła szczęście. Jest zakochana, jak nastolatka. Kim jest jej ukochany?

Dwa lata temu Beata Kozidrak wyjawiła, że jest związana z 17 lat młodszym Jakubem Łuczakiem. Mężczyzna pracuje jako technik elektroradiolog w jednej z warszawskich klinik. Oprócz tego pasjonuje się aktorstwem. Ma za sobą krótkie epizody w popularnych serialach m.in. "Barwach szczęścia", czy "Gliniarzach". W kwietniu ubiegłego roku Beata Kozidrak zdradziła, że przyjęła oświadczyny od ukochanego. - Cztery karaty szczęścia! Nikt się nie spodziewał, że wyrażę swoje YES - powiedziała prosto ze sceny, w trakcie jednej z imprez. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Beata Kozidrak zaręczyła się z partnerem. Córka krzywym okiem patrzy na nowy związek matki

Nie wszyscy jednak podzielają szczęście wokalistki. Jak podaje "Życie na gorąco", najmłodsza córka piosenkarki nie wyraziła zadowolenia z powodu zaręczyn matki. Jak się okazuje, nowy partner nie wzbudził do końca jej zaufania i sympatii. Zapytana o komentarz postawiła sprawę jasno. - Proszę o to zapytać menadżerkę pani Beaty - przekazała Agata Pietras. Czy nowy związek Beaty Kozidrak negatywnie wpłynie na jej relacje rodzinne? Do tej pory sama zainteresowana nie zabrała głosu w sprawie. ZOBACZ TEŻ: Beata Kozidrak i Andrzej Pietras w szczerym wyznaniu o rozwodzie. "Psychiczne tortury".

Beata Kozidrak KAPiF.pl