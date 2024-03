Nie żyje popularny tiktoker. "Szalony Karol" miał 28 lat

Sobotni poranek 30 marca był smutnym dniem dla społeczności platformy TikTok. Mama "Szalonego Karola", czyli Karola Pęciaka, poinformowała, że jej syn nie żyje. 28-latek był popularnym twórcą, który na swoim profilu zebrał prawie 400 tysięcy obserwatorów, a jego filmiki cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony internautów.

Śmierć młodego gwiazdora internetu. Bawił komediowymi filmikami

Śmierć bliskiej osoby jest niezwykle trudnym przeżyciem. O odejściu tiktokera poinformowała jego mama. "Mam bardzo smutną wiadomość. Dziś w nocy odszedł nasz syn Karol. Proszę o modlitwę" - napisała pani Anna. Karol pochodził z Gryfina, miasta w zachodniopomorskim. Na co dzień bawił swoich obserwatorów różnego rodzaju "prankami", którymi zaskakiwał swoją mamę. Niektóre z jego filmów stały się wręcz viralowe i zbierały po kilka milionów wyświetleń. Swoje nagrania rozpoczynał słowami: "Witajcie kochani, mam pomysła", co zwiastowało kolejne żarty z jego strony. Niewielu miało jednak świadomość, że Karol Pęciak miał problemy ze zdrowiem. Wydał książkę "Sztuczna zastawka serca. Czyli życie z zegarkiem". -Mam wszczepioną sztuczną zastawkę serca, więc słyszę, jak tyka. Dlatego w nazwie mojej książki jest 'życie z zegarkiem'. To jest najbardziej skupiające uwagę w moim życiu, a tak poza tym muszę przyjmować leki rozrzedzające krew do końca życia i jednie przez to muszę unikać sportów, w których mogę mieć obrażenia od skaleczeń do otwartych złamań, przy których mógłbym się wykrwawić - opowiadał w rozmowie z Eską.

Fani są w szoku. Wspominają tiktokera

Odejście osób znanych z internetu jest często szokująca dla ich fanów. 28-latek jeszcze pięć dni temu opublikował kolejny filmik, w którym informował, że miał zamiar iść z palmą wielkanocną do kościoła. Żart polegał na tym, że palma zrobiona była, m.in. z pieniędzy. Obserwatorzy pogrążyli się w smutku. "Karol zdążyłeś zrobić wielka pisankę ze styropianu, poświęciłeś palmę, nie wierzę, że odszedłeś", "Wyrazy współczucia", "Dzięki Karol, nawet nie wiesz ile radości nam sprawiałeś. Takiego cię zapamiętamy. Teraz dzieli nas tylko czas".

