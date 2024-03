Katarzyna i Cezary Żakowie od lat tworzą zgrany duet, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Małżeństwo ma na swoim koncie wiele ról w ponadczasowych produkcjach. Katarzyna i Cezary Żakowie doczekali się dwóch córek: Aleksandry i Zuzanny. W przeciwieństwie do znanych rodziców żadna z nich nie związała jednak swojego życia z aktorstwem. Obie obrały zupełnie inne ścieżki.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Żak żartuje z męża: "Na jego tle zawsze wyglądam szczuplej"

Katarzyna Żak cieszy się, że jej córki nie poszły śladami sławnych rodziców. "To wymodlone"

W końcówce 2019 roku Katarzyna Żak pojawiła się wraz z córkami w programie "Dzień dobry TVN". Wówczas aktorka wyznała, że jest zadowolona, że jej córki nie zostały aktorkami. Przyznała, że byłoby im trudno wybić się w cieniu sławnego ojca. - Ręce do Boga złożyłam, żeby tak się nie stało. To wymodlone. Uważałam, że to jest bardzo trudny zawód dla kobiety. Poza tym, będąc córkami bardzo popularnego taty, miałyby bardzo trudno - mówiła. Jak się okazało, Zuzanna od zawsze chciała zostać lekarzem. Marzenie udało się zrealizować. Kobieta ukończyła studia medyczne. - Poszłam w zupełnie inną stronę niż rodzice. Jeśli chodzi o sugestie rodziców, to były właśnie takie, żeby nie wybierać zawodu aktora, a jeśli chodzi o jakieś konkretne propozycje, to nie. To był mój wybór. Zawsze tak chciałam - wyjawiła. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Starsza córka Katarzyny i Cezarego Żaków myślała o aktorstwie. "Po moim trupie"

Aleksandra na co dzień pracuje przy produkcji programów dziecięcych. W trakcie rozmowy wyszło na jaw, że kobieta niegdyś rozważała, aby zostać aktorką. Jej tata był jednak bardzo przeciwny, co do tego pomysłu. - To bardziej tata mówił: "Nie, po moim trupie". Jestem blisko branży, ale po drugiej stronie kamery - powiedziała żartobliwie. Katarzyna i Cezary Żakowie nie ukrywają, że są bardzo dumni z córek, cieszą się, że odnoszą sukcesy i spełniają się zawodowo. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna i Cezary Żakowie mają piękny dom na Mazurach. Aktorzy chętnie pokazują zdjęcia z posiadłości.