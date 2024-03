Klaudia Halejcio dała się poznać większej liczbie osób dzięki roli w Angeliki w serialu "Złotopolscy". Później wystąpiła także m.in. w "Przepisie na życie" i "Hotelu 52". Obecnie jednak rzadko możemy oglądać ją na ekranie telewizora. Halejcio prężnie rozwija za to swoją karierę influencerki i co chwilę wrzuca do sieci nowe treści. Jej instagramowy profil śledzi 891 tys. użytkowników. Ostatnio celebrytka pokazała na tej platformie, jak ozdobiła swoją willę na Wielkanoc.

Zobacz wideo Tak wygląda willa Klaudii Halejcio. Luksus?

Klaudia Halejcio zaprezentowała willę. "Wszystkie dekoracje są już na miejscu"

Luksusowa willa Klaudii Halejcio ma ponad 500 metrów kwadratowych i kosztowała aż dziewięć milionów złotych. Ostatnio celebrytka pochwaliła się w mediach społecznościowych tym, jak z całą ekipą przygotowała wnętrze swojej posiadłości na Wielkanoc. Nie oszczędzała na dodatkach. W tym roku Halejcio postawiła na ozdoby w stonowanych barwach. Na stole położyła czarne figurki zająców w różnych wielkościach. Nie zabrakło także szklanych jajek w kropki. To jednak nie wszystko. Halejcio ewidentnie poczuła powiew wiosny i zadbała o to, by w jej domu znalazły się także świeże kwiaty oraz mech. Jej stół został wypełniony doniczkami z żonkilami. "Wszystkie dekoracje są już na swoim miejscu, tworząc ciepłą, świąteczną atmosferę" - pisała celebrytka w opisie pod zdjęciami. Jak Wam się podoba przystrojona willa Klaudii Halejcio na Wielkanoc? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

Willa Klaudii Halejcio wzbudza zainteresowanie. "Ja się nie dziwię"

Internauci mają zawsze wiele do powiedzenia pod zdjęciami willi Klaudii Halejcio. Celebrytka opowiedziała w rozmowie z nami, skąd bierze się takie zainteresowanie jej posiadłością. - Ja się nie dziwię, bo to jest spełnienie naszych marzeń. Ten dom jest faktycznie przepiękny. My się tam codziennie czujemy, jakbyśmy byli na wakacjach - powiedziała Plotkowi. Chociaż internauci chwalą willę Halejcio, to często także zostawiają mniej pozytywne komentarze. Co sądzi o nich celebrytka? - Nie rozumiem takiej zazdrości. Znalazłam osobę, z którą mogłam się połączyć, z którą mogłam wspólnie kupić ten dom. Sprzedałam swoje mieszkania, na które bardzo długo pracowałam, całe swoje dzieciństwo, włożyłam też swoje oszczędności - mówiła w rozmowie z nami. ZOBACZ TEŻ: Klaudia Halejcio odświeżyła salon w willi za dziewięć milionów. "Polecam"

Klaudia Halejcio Fot. KAPiF.pl