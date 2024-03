Smutne święta Dagmary Kaźmierskiej. Wyznała to łamiącym się głosem

Dagmara Kaźmierska zyskała popularność dzięki udziałowi w hitowym programie TTV "Królowe życia". Widzowie pokochali ją za szczerość, a także dystans do siebie. Jej obecność w telewizji jednak budzi kontrowersje ze względu na kryminalną przeszłość. Obecnie królowa życia stawia czoła nowemu wyzwaniu. Od niedawna możemy śledzić jej poczynania w "Tańcu z Gwiazdami". Celebrytka trenuje pod czujnym okiem Marcina Hakiela. Co prawda, nie jest ulubienicą jurorów, ale dzięki wsparciu widzów przechodzi do kolejnych odcinków. Nowy będziemy mieli okazję obejrzeć już w Niedzielę Wielkanocną. Niestety, przez próby i przygotowania królowa życia najprawdopodobniej nie zasiądzie z bliskimi przy świątecznym stole.

REKLAMA

Zobacz wideo Dagmara Kaźmierska szczerze o Dodzie. "W tym szczuplutkim ciałku..."

Dagmara Kaźmierska w smutnym wyznaniu. Mówi o świętach. "Zawsze były piękne i teraz nie mogę"

W najnowszej rozmowie z "Super Expressem" Dagmara Kaźmierska z przygnębieniem opowiadała o Wielkanocy. Wyjawiła, jakie ma plany w tym roku oraz, jak wyglądały jej dotychczasowe święta. - Zawsze były piękne i teraz nie mogę, bo mam za daleko do mamy, a mogłabym tylko na jeden dzień pojechać, więc chyba nie pojadę - mówiła. Dagmara Kaźmierska nie powiedziała wprost, że nieobecność przy świątecznym stole wynika z przygotowań do programu, ale po tych słowach możemy wnioskować, że tak właśnie jest. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Dagmara Kaźmierska szaleje na parkiecie, a Conan drży. Zdradził, co spędza mu sen z powiek

Kilka lat temu Dagmara Kaźmierska uległa wypadkowi, w wyniku którego doznała poważnych złamań nóg, m.in. zmiażdżenia stawów skokowych i pięt. Udział w "Tańcu z gwiazdami" w jej przypadku wiązał się z nie lada przedsięwzięciem. W jednej z rozmów syn celebrytki wyznał, że nieustannie boi się o zdrowie mamy. - Jeszcze przed programem, od początku, ja w ogóle od paru lat się boję cały czas i tylko modlę się do Boga, żeby było wszystko dobrze, no ale mama po prostu oddaje serce tak naprawdę na tym parkiecie i na sali treningowej - powiedział w rozmowie z portalem Jastrząb Post. ZOBACZ TEŻ: Dagmara Kaźmierska została zapytana o Dodę. "W środku to mała dziewczynka" [PLOTEK EXCLUSIVE].