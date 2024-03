Aleksandra Żebrowska bez wątpienia zalicza się do tego grona w show-biznesie, które słynie z promowania naturalności. Celebrytka pokazuje rzeczywistości taką, jaka jest. Na jej profilu próżno szukać zdjęć z sesji fotograficznych czy starannie przygotowanych stylizacji. Za to o wiele częściej można spotkać relacje z codziennych obowiązków czy luźne podejście do życia. Jak się okazuje, święta wielkanocne Aleksandra Żebrowska postanowiła spędzić z dala od wielkiego miasta i wraz z rodziną wybrała się do domu w górach. Pokazała powalający widok z okna.

REKLAMA

Zobacz wideo Ola Żebrowska świętuje urodziny Michała Żebrowskiego

Aleksandra Żebrowska spędza święta w domu w górach. Pokazała widok ze swojego balkonu

Aleksandra Żebrowska prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi ponad 400 tys. obserwujących. Celebrytka co rusz uchyla im rąbka tajemnicy i co rusz raczy nowymi treściami. Ostatnio zrelacjonowała podróż pociągiem wraz z dziećmi. Ta nie należała do najłatwiejszych. Po wielogodzinnych zmaganiach rodzina w końcu dotarła do wyznaczonego celu, czyli domu w górach. Żona Michała Żebrowskiego opublikowała na InstaStories zdjęcie z drewnianego balkonu. W oddali możemy zobaczyć malowniczy widok na rozciągającą się zieloną trawę, las, a także piękne góry. "Wreszcie na miejscu" - napisała. Trzeba przyznać, że taki widok, aż zapiera dech. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Aleksandra i Michał Żebrowscy są małżeństwem od 15 lat

Aleksandra Żebrowska jest żoną Michała Żebrowskiego. Para pobrała się 2009 roku. Małżeństwo wspólnie wychowuje czwórkę dzieci: Franciszka, Henryka, Feliksa i Łucję. Rok po ślubie powitali na świecie pierwszego syna. Drugi syn urodził się w 2013 roku, a najmłodszy przyszedł na świat w 2020 roku. Jedyna córka pary urodziła się w lipcu 2022 roku. Choć małżeństwo nie udziela wspólnych wywiadów, to życie prywatne chętnie relacjonuje w sieci. ZOBACZ TEŻ: Aleksandra Żebrowska znów w akcji. Zobaczcie, co upchała do szpitalnej torby.