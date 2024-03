Michała Milowicza znamy z takich produkcji jak "Lokatorzy", "Sąsiedzi", "Klan", "Młode wilki", "Kiler-ów 2-óch" czy "Futro z misia". Wiele mówi się o życiu zawodowym czy prywatnym aktora, a ostatnio głośno było o jego... uzębieniu. Ta kwestia nieco uległa zmianie, co możemy zauważyć na Instagramie. Aktor ma teraz porcelanowy uśmiech.

Michał Milowicz ze śnieżnobiałymi zębami. Uśmiech jak z Hollywood

W mediach społecznościowych aktor chętnie pokazuje kulisy ze swojej codzienności. Ostatnio odwiedził dentystę i można stwierdzić po jego minie, że jest bardzo zadowolony z efektów tego spotkania. "Pełne emocji selfie z pięknym uśmiechem po zakończonej wizycie to wisienka na torcie w procesie metamorfozy, którą przeszedł @michal_milowicz w moim gabinecie. Chłopaki nie płaczą… na fotelu u dentysty również! To było fantastyczne spotkanie. Dzięki Michał!" - oznajmił specjalista w łączonym poście na Instagramie. Zęby Milowicza przeszły dużą metamorfozę. Nie umknęło to uwadze fanów aktora. "Szaleństwo", "Mi się zawsze podoba! Widzę te emocje na zdjęciu i radość. Dobra robota panowie", "Doskonale", "Jak zwykle petarda" - czytamy w komentarzach.

Michał Milowicz zabrał ostatnio głos ws. Krzysztofa Skiby. Chodzi o wiek

Aktor postanowił pewien czas temu wstawić się za kolegą, który poślubił młodszą partnerkę. Wielu wciąż krytykuje ten związek. - Zawsze są hejty. Jeżeli ludzie się kochają, to naprawdę PESEL tu nie ma znaczenia. Oczywiście, że może być jakaś przepaść, ale to zależy od tego, jak są dane osoby wychowywane, jak wzrastają, w jakiej atmosferze rodzinnej, na ile się potem rozumieją te dwie osoby. Myślę, że tutaj intelekt odgrywa bardzo ważną rolę i ludzie mogą sobie mówić, ale dopóki nie poznają danej osoby, tutaj na przykład wybranki Krzysia Skiby, to nie mają prawa się wypowiadać na jej temat. To jest fantastyczna, bardzo inteligentna osoba i Krzysiu się zakochał też w jej intelekcie, nie tylko w urodzie - podsumował Milowicz w rozmowie z Plejadą. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

