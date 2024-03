Maryla Rodowicz jest bardzo zapracowaną artystką. Od lat porywa polską publikę na koncertach i nie narzeka na brak zainteresowania mediów. Tym razem możemy napotkać się na niepokojące doniesienia dotyczące artystki. Autorka "Małgośki" miała trafić do szpitala.

Maryla Rodowicz i pogorszenie stanu zdrowia? "Opiekują się nią najlepsi specjaliści"

Piosenkarka ostatni koncert zagrała 24 marca, a kilka dni później miała trafić do warszawskiego szpitala. "W lutym Maryla dowiedziała się, że jest chora. Wykryto zmianę w jej płucach. Gwiazda od razu poddała się terapii. Kolejnym krokiem była operacja w specjalistycznym szpitalu zajmującym się pacjentami z chorobami płuc" - zdradza informator shownews.pl. Dowiadujemy się z tego samego źródła, że wokalistka w trudnych chwilach może liczyć na wsparcie rodziny. Paparazzi sfotografowali pod szpitalem syna Rodowicz, który miał przyjechać do mamy z posiłkiem z ulubionej restauracji gwiazdy. Informator portalu zdradził coś więcej w sprawie artystki. "Maryla jest dobrej myśli. Opiekują się nią najlepsi specjaliści, a rodzina dba o to, by miała w szpitalu wszystko, czego potrzebuje. Ma nadzieję, że 19 kwietnia będzie gotowa, żeby stanąć na scenie" - przekazuje. Co z kolei o całej sytuacji wie menadżer artystki? Miał zapewnić portal o tym, że nie wie o chorobie Rodowicz, co rzuca nowe światło na sprawę. - Maryla już 10 kwietnia wydaje nową piosenkę, wszystko jest w porządku - powiedział w rozmowie z Shownews.pl

Maryla Rodowicz i jej zdrowie

Maryla Rodowicz o dbaniu o siebie

Zdaniem wielu gwiazda wspaniale wygląda - fani komplementują nie tylko sylwetkę wokalistki, ale i stan jej cery. Jesteście ciekawi, jak Rodowicz dba o siebie? - Przede wszystkim się wysypiam. Dzisiaj musiałam wstać o siódmej rano. To jest dla mnie środek nocy. Wszyscy wiedzą, że do mnie się nie dzwoni przed 12. Staram się żyć bez pośpiechu. To jest też ważne. I staram się żyć bez złych emocji kierowanych w stronę ludzi, dlatego, że uważam, że te złe emocje wracają. Karma wraca. Ja w to wierzę, w związku z tym wszystkim dobrze życzę - wyznała sama zainteresowana w dawnej rozmowie z Jastrząb Post. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Maryla Rodowicz i jej zdrowie