Anna Lewandowska często pokazuje się w sieci bez makijażu - widzimy jej naturalne oblicze chociażby podczas treningów czy spacerów z córkami w słonecznej Hiszpanii. Od razu można stwierdzić, że znana trenerka ma zadbaną i młodą twarz, co jest efektem świadomej pielęgnacji. Na czym "Lewa" skupia się najbardziej przy takim rytuale?

Anna Lewandowska znajduje czas na poranną pielęgnację. Wyjaśniła hejterów

Prowadzenie firm, marki osobistej, treningi i wychowywanie dzieci - trenerka mimo napiętego grafiku potrafi wygospodarować czas dla siebie, który przeznacza na odpowiednią pielęgnację twarzy. - Często spotykam się z opiniami "ty masz na to czas", bo wyobrażenie jest takie, że Ania Lewandowska leży i pachnie, po tylu latach pracy w tylu firmach... Okej, niech będzie - opowiedziała sama zainteresowana w rozmowie z kobieta.gazeta.pl. - Staram się traktować moją rutynę pielęgnacyjną jak mycie zębów, czyli szybko myję zęby i szybko nakładam kremy czy też wykonuję podstawową pielęgnację - wyjaśniła. Co takową pielęgnacją jest w rozumieniu "Lewej"? - Musi być zawsze dwuetapowe mycie twarzy, nałożenie kremu z filtrem, nałożenie kremu nawilżającego, nałożenie kremu pod oczy i to jest must have - powiedziała.

W ciągu dnia nakładam dodatkowo nawilżenie twarzy. Jest mi to dane, że w ciągu dnia mogę się nie malować, bo mieszkam w Barcelonie, a tam jest taki vibe, że nie są potrzebne makijaże

- dodała na koniec.

Anna Lewandowska przyleciała do Polski, aby wesprzeć męża na murawie. Otuchy dodała mu również Klara

Znana trenerka odwiedziła ojczyznę z kilku powodów. Nie tylko event kosmetyczny został zaplanowany pod koniec marca, ale i mecze polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Anna Lewandowska oczywiście kibicowała ukochanemu podczas spotkań na boisku, a największą uwagę zwróciła na siebie jej starsza córka, która dumnie wyprowadziła tatę na murawę. W rozmowie z "Łączy nas piłka" Lewandowski zdradził, kto bardziej emocjonował się tą sytuacją. - Ja na pewno. Klara też na pewno się stresowała, bo przeżywa takie rzeczy, ale była to wyjątkowa chwila. Myślę, że bardziej dla mnie, ale dla Klary jak najbardziej. Rodzina zawsze wspiera, wie, czuje, co się dzieje i jest ze mną na co dzień, więc dla niej to było wielkie przeżycie, a dla mnie coś fantastycznego - wyznał wzruszony. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

