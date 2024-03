Wiktoria Sieczka mimo młodego wieku miała na koncie wiele sukcesów w sporcie. Karierę rozpoczynała od piłki nożnej, a później zaczęła trenować trójbój siłowy. Szybko okazało się, że jest bardzo utalentowana w tej dziedzinie. W 2020 roku wystartowała w Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym. Sieczka zdobyła złoty medal w swojej kategorii wiekowej. Zaledwie rok później usłyszał o niej cały świat. Wygrała Mistrzostwa Europy w Trójboju Siłowym w Czechach oraz Mistrzostwa Świata w Trójboju Siłowym w Rumunii. Wiktoria Sieczka zmarła nagle 26 marca 2024 roku. Informacja o jej śmierci pojawiła się w mediach społecznościowych.

Wiktoria Sieczka nie żyje. "Sympatyczna uczennica i powszechnie lubiana koleżanka"

Wiadomość o śmierci Wiktorii Sieczki przekazał Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej. "Z ogromnym żalem informujemy, że 26 marca 2024 roku zmarła nagle Wiktoria Sieczka, ubiegłoroczna absolwentka klasy o profilu technik reklamy - wybitna sportsmenka, mistrzyni świata w trójboju siłowym, sympatyczna uczennica i powszechnie lubiana koleżanka. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom" - czytamy we wpisie na Facebooku. Przekazano także informację o pogrzebie Wiktorii Sieczki. Uroczystość odbędzie się 2 kwietnia 2024 roku w Mirowie. Siłownia Silver Gym, do której uczęszczała sportsmenka, również opublikowała wpis w mediach społecznościowych. "Wika była wspaniałą i wartościową osobą, niestety 26 marca odeszła od nas. Ciężko jest opisać ból i pustkę, którą po sobie zostawiła. Ta młoda i pełna energii dziewczyna trafiła do naszej siłowni w 2020 roku, mając 16 lat" - czytamy. Przyczyna śmierci Wiktorii Sieczki nie została upubliczniona.

Internauci żegnają Wiktorię Sieczkę. "To nie tak miało być"

Informacja o śmierci Wiktorii Sieczki poruszyła wiele osób. "Za młoda, za wcześnie, straszna tragedia", "Ta wiadomość mną wstrząsnęła. Tyle wspomnień", "Smutne, że młodzi ludzie tak szybko odchodzą", "To okropne, całe życie miała przed sobą", "To nie tak miało być", "Jak to jest możliwe?" - pisali internauci pod postem na profilu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika W Skarżysku-Kamiennej. ZOBACZ TEŻ: Smutne wieści dla fanów popularnego show. 40-letni uczestnik nie żyje. Tragiczne okoliczności śmierci