Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja wzbudza kontrowersje w zasadzie od początku. Kiedy fani przestają komentować różnicę wieku, to zaraz zaczyna się nagonka o dziecko Mgleja z poprzedniego związku. Spiralę krytyki nakręca również udział Roksany w "Tańcu z gwiazdami". Widzowie bacznie przyglądają się reakcjom Kevina i doszukują się oznak zazdrości. Jakiś czas temu partner Roxie powiedział stanowcze "dość" i usunął się w cień. Nowe zdjęcie jest zapowiedzią jego powrotu? Więcej wyjątkowych ujęć Roxie i Kevina znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Kuba Szmajkowski o Roksanie Węgiel: Jest dojrzałą artystką. Podoba mu się, ale "ma narzeczonego"

Roksana Węgiel wspiera ukochanego. To zdjęcie z Kevinem mówi wszystko

Jakiś czas temu zirytowany Kevin postanowił zawiesić swoje konto w mediach społecznościowych. "Kochani, droga osoby popularnej w Internecie nigdy mnie nie kręciła, więc zawieszam to konto do czasu przekazania go jakiejś fundacji - niech zrobią z zasięgami coś pożytecznego. Do znajomych odezwę się z konta prywatnego" - pisał w relacji. Od oświadczenia minęło już trochę czasu. Teraz Mglej znów pojawił się na Instagramie, a w zasadzie pojawiły się jego ręce, splecione z dłońmi Roxie. Mimo uszczypliwych komentarzy para wydaje się być pewna co do swoich uczuć. Zapracowana Roksana może liczyć na wsparcie ukochanego, podobnie jak on na jej. Czy nowe zdjęcie to pierwszy krok do powrotu Kevina?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej Roksana Węgiel na zdjęciu z ukochanym. Trzymają się za ręce. Kevin zmieni swoją decyzję? Fot. @roxie_wegiel/ Instagram

Roksana Węgiel zachwyca na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Fani komentują jej partnera

Trzeba przyznać, że piosenkarka daje niesamowity popis swoich umiejętności w "Tańcu z gwiazdami". Z odcinka na odcinek wypada coraz lepiej, a fani zwracają uwagę, że duża w tym zasługa jej trenera, Michała Kassina. Internauci zachwycają się nie tylko samym tańcem, ale także tym, jak para prezentuje się obok siebie. "No Michał z Roxie naprawdę pasują do siebie", "Coś takiego fajnego z jego strony bije, jest idealnym facetem dla Roksany", "Coś mi się wydaję, że on też nie jest jej obojętny. Idealnie do siebie pasują. Nie tylko w tańcu" - pisali pod najnowszym nagraniem z programu. A wy co sądzicie o takim połączeniu? ZOBACZ TEŻ: Nie do wiary, w jakich buciorach Roxie Węgiel wybrała się na drogę krzyżową. Boli od patrzenia