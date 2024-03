Aleksander Domogarow to aktor, który ma dosyć pokaźną filmografię, ale Polacy łączymy go gównie z rolą Jurko Bohuna, który chciał pojąć za żonę piękną Helenę Kurcewiczówną (w tej roli Izabella Scorupco) w ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza "Ogniem i mieczem". Aktor wygrał casting do roli antagonisty w filmie w reżyserii Jerzego Hoffmana, ale nie każdy wie, że w tej roli mieliśmy zobaczyć Bogusława Lindę (Linda nie mógł wziąć udziału w produkcji, bo w tym samym czasie grał księdza Robaka w "Panu Tadeuszu" Andrzeja Wajdy). Co dziś słychać u Domogarowa? Sprawdziliśmy.

Aleksander Domogarow zagrał w innych polskich produkcjach

Nie każdy pamięta, ale Aleksander Domogarow po sukcesie "Ogniem i mieczem" przez moment gościł w polskim show-biznesie. Rosyjski aktor zagrał epizody w serialach "Krew z krwi" oraz "Fala zbrodni". Później wrócił do gry głównie w rosyjskich produkcjach. Dziś nadal jest aktywny zawodowo. W 2023 pojawiły się aż trzy produkcje z jego udziałem - filmy "Gardemariny 1787. Voyna" oraz "Gardemariny 1787. Voyna" a także serial "Ranevskaya". Ponadto gra także w teatrze.

Aktor jest obecny na Instagramie, ale ponieważ korzystanie z tegoż jest zabronione w Rosji, rzadko publikuje tam zdjęcia i nagrania. Dużo więcej treści publikuje na prorosyjskim Telegramie. Na najnowszych kadrach widać jednak, że 61-letni aktor mocno się zmienił. Zapuszcza brodę, a na jego głowie zawitały siwe pasma włosów. Przez lata zmieniła się też jego sylwetka. Zdjęcia aktora znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Aleksander Domogarow przeżył rodzinną tragedię

Aleksander Domogarow nie miał szczęścia w miłości. Przed laty związał się z przyjaciółką Natalią Sagojon, ale ich relacja nie przetrwała. Później spotykał się z Irną Guniekową. Podobnie jak z poprzednią ukochaną, tak też z tą doczekał się synów. W 2008 roku Domogarow rozwiódł się z trzecią żoną Natalią Gromuszkiną. Ta ostatnia twierdziła, że był uzależniony od alkoholu. On sam przyznał, że oboje byli wobec siebie agresywni. Rozstanie pary zakończyło się próbą samobójczą aktora, której zapobiegł jego brat. W tym samym roku syn aktora z pierwszego małżeństwa został potrącony przez samochód. Domogarow zmagał się z depresją. Nie pojawił się na pogrzebie Dimitrija.

Aleksander Domogarow popiera Putina

Aleksander Domogarow przestał cieszyć się w Polsce sympatią, kiedy oficjalnie poparł działania Władimira Putina w Ukrainie. Oburzające jest również to, że aktor bronił rosyjskiego despoty, chwaląc jego politykę. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.