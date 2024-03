Rozstania gwiazd bywają ciężkie nie tylko dla nich samych, ale również dla fanów, którzy na bieżąco śledzą ich drogę. Akop Szostak i Sylwia tworzyli idealny duet, a przynajmniej tak wydawało się internautom. Oświadczenie opublikowane przez parę pokazało, że rzeczywistość różni się od tego, co można zobaczyć w mediach społecznościowych. "Po wielu latach starań, wspólnych oraz indywidualnych terapii, po niezliczonych próbach budowania harmonii i unikania konfliktów, musimy przyznać, że nasze drogi się rozchodzą" - pisali w poście podsumowującym ich związek. Wpis rozczarował fanów pary. "Jeżeli to prawda, to rzeczywiście w internecie można zobaczyć tylko kłamstwa" - pisali. Co na to Akop i Sylwia?

REKLAMA

Zobacz wideo Akop i Sylwia Szostakowie komentują swój wpis o rozstaniu. Zwrócili się do fanów

Sylwia Szostak zabrała głos w sprawie rozstania. "To jest nasze życie prywatne"

Post o rozstaniu rozwścieczył fanów pary, którzy przez lata wierzyli w wyidealizowaną miłość. Negatywne reakcje sprawiły, że Akop i Sylwia zdecydowali się na zablokowanie komentarzy. Później nagrali InstaStories, w których odnieśli się do całej sytuacji. - (...) Jeżeli ktoś z was ma zamiar nas rozliczać z tego, że publikowaliśmy treści związane ze związkiem, uczuciami i tak dalej, a teraz podjęliśmy taką decyzję, to możecie sobie darować, bo nikt z nas nie będzie z tym wojował. To jest nasze życie prywatne, mamy prawo podejmować decyzje zgodne ze swoją wolą - zaczęła Sylwia, po czym dodała, że nie była to spontaniczna reakcja. - (...) To nie jest tak, że my wstaliśmy rano i powiedzieliśmy sobie, okej, nie kontynuujemy tego. Mnie jest ciężko wyrażać już jakieś głębsze emocje, ponieważ jestem z nich wypruta. Jestem zmęczona. Bardzo - tłumaczyła.

Akop Szostak skomentował oświadczenie o rozstaniu. Zwrócił się do fanów

Swój komentarz nagrał również Akop. Influencer na wideo sprawiał wrażenie wyraźnie smutnego i przejętego. - Cześć, pewnie już widzieliście post, który znajduje się na tablicy u Sylwii i u mnie. Niestety będziemy szli przez życie już nie jako małżeństwo, dlatego proszę, byście uszanowali tę decyzję, taką, jaka jest. Oczywiście wszystko odbyło się w szacunku. Jest mi przykro, ale próbowaliśmy i się nie udało. Tak czasem w życiu bywa - skwitował. Para w dalszym ciągu zamierza kontynuować swoją relację na polu zawodowym. ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Karolina Gilon niedawno obwieściła związek, a teraz to. "Nie lubię takich rozstań"

Akop i Sylwia Szostakowie Akop Szostak komentuje wpis o rozstaniu. 'Jest mi przykro, ale...' Głos zabrała również Sylwia. Fot. @akopszostak/ Instagram