Magda Gessler to przede wszystkim gwiazda "Kuchennych rewolucji". Program to jeden z największych hitów TVN, a widzowie towarzyszą restauratorce w naprawie polskiej gastronomii już od 28 sezonów. Od lat zagadkę stanowi fryzura gwiazdy. 70-latka kojarzona jest w burzą loków, która stała się jej znakiem rozpoznawczym. Czy to naturalne włosy? Już wszystko wiemy.

Magda Gessler wyznała prawdę po latach. Już znamy sekret jej fryzury

"Kuchenne rewolucje" pojawiły się na antenie TVN w 2010 roku. Od tego czasu Magda Gessler stała się jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Na co dzień prowadzi restaurację, a także cukiernię z córką Larą. Zajęła się także popularnymi obecnie dietami dostarczanymi pod drzwi klienta. Gessler skończy w tym roku 71 lat i nie ma zamiaru osiąść w domu. Gwiazda ciągle ma siłę, by dokonywać prawdziwych przemian w polskich restauracjach. Podczas oglądania odcinków kulinarnego show wielu zwraca uwagę na wygląd celebrytki - ale przede wszystkim na jej włosy. To burza blond loków, która mocno się wyróżnia i wydaje się, że jest coraz to bardziej bujna. Gessler nigdy wcześniej nie skomentowała plotek o jej fryzurze. Zrobiła to dopiero teraz w programie "Autentyczni", który będzie można zobaczyć w święta wielkanocne. Wprost zadano jej pytanie - czy jej loki są naturalne?

Zawsze miałam loki, ale nigdy nie miałam tyle. Nie da się ukryć, że do programów, wtedy, kiedy występuję, mam założone dziesięć doczepów. To są zagęszczone włosy. Mój naturalny kolor jest taki sam. Może trochę jest siwych. Ale dajemy radę

- wyznała po latach.

Ile kosztuje przyjęcie komunijne w restauracji Magdy Gessler? Cena zwala z nóg

Jak wiadomo, ceny u Magdy Gessler nie są tymi, które spotkamy w większości restauracji. Celebrytka bardzo się ceni, a jej dania kosztują czasem kilkukrotnie więcej, niż w innych miejscach. Youtuber Dymitr Błaszczak z kanału "Sprawdzam jak" postanowił dowiedzieć się, ile trzeba wydać, by urządzić komunię w restauracji gwiazdy. Okazuje się, że to niemały wydatek. Przyjęcie na 25 osób to koszt 11 tysięcy złotych, co w przeliczeniu na jednego gościa wynosi 450 złotych. W tej cenie, w niektórych miejscach, można by było już urządzić wesele.

Magda Gessler 'Kuchenne rewolucje'. Gessler doprowadziła właściciela do łez. 'Nie spodziewałem się' / Fot. KAPiF.pl