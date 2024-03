Akop Szostak i Sylwia rozstali się! "To nie jest żart, ani nagła decyzja"

Akop Szostak i jego żona Sylwia byli z pewnością jedną z najbardziej rozpoznawalnych par fitness w Polsce. Widzowie doceniali ich nie tylko za wyjątkowe poczucie humoru, ale także za porządne dawki codziennej motywacji. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że tej miłości nic nie zagrozi. "Gdyby ktoś mnie zapytał: jakie jest moje ulubione miejsce na ziemi. To obok ciebie" - pisała zakochana Sylwia. Teraz oficjalnie poinformowali swoich fanów, że to koniec. Więcej zdjęć pary znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Sylwia Szostak tłumaczy, jak dba o podopiecznych i czym może się skończyć nadmierne odchudzanie

Akop Szostak i Sylwia przekazali fanom informację o rozstaniu

Okazuje się, że związek pary przedstawiany w mediach społecznościowych zdecydowanie różnił się od tego prawdziwego. "Chcemy podzielić się z wami naszą bardzo osobistą decyzją. Po wielu latach starań, wspólnych oraz indywidualnych terapii, po niezliczonych próbach budowania harmonii i unikania konfliktów, musimy przyznać, że nasze drogi się rozchodzą. To nie jest żart, ani nagła decyzja podjęta pod wpływem mojej (Sylwii) ostatniej nieobecności - zdecydowaliśmy się na rozstanie. Chcemy podkreślić, że mimo tej zmiany, nasz wzajemny szacunek pozostaje niezmienny. Nie będziemy wdawać się w internetowe dyskusje ani antagonizować się nawzajem. Nadal łączy nas wspólny biznes, który zamierzamy razem prowadzić. Życie nieustannie nas zaskakuje, czasem nawet bardziej, niż byśmy się tego spodziewali." - pisali. A jak na rozstanie zareagowali fani?

Fani załamani rozstaniem Szostaków. "W internecie można zobaczyć tylko kłamstwa"

Większość fanów nie może uwierzyć w rozstanie swoich ulubieńców. Jeszcze kilka dni temu Akop wrzucił na swój profil romantyczne zdjęcie, pod którym pisał o swojej miłości do Sylwii. Fani od razu zwrócili na to uwagę. "Sześć dni temu post, że mąż zakochany po uszy w żonie. Rozumiem, że decyzja bardziej została podjęta przez żonę?", "Jeżeli to prawda, to rzeczywiście w internecie można zobaczyć tylko kłamstwa" - pisali zawiedzeni. Część z nich zauważyła również, że mężczyzna dopiero co zaczął robić tatuaż, który miał być wyrazem miłości do Sylwii. "Tatuaż zaczął dużo wcześniej. Czasem ludziom się wydaje, że dawanie sobie setnej szansy coś zmieni" - wyjaśniła influencerka. ZOBACZ TEŻ: Shakira wbija szpilę Pique. Cieszy się, że nie ma męża. "Ciągnęło mnie to w dół"

