Omenaa Mensah od lat działa w mediach. Kobieta wielokrotnie prowadziła programy telewizyjne o charakterze wnętrzarskim, pojawiając się w domach gwiazd. Zaangażowana była również w produkcje o tematyce kulinarnej oraz podróżniczej. W związku z nadchodzącymi świętami wielkanocnym, dziennikarka postanowiła udekorować dom. Pochwaliła się nimi w social mediach. Zobaczcie, jak w tym roku ozdobiła willę.

Omenaa Mensah dekoruje dom. Pokazuje, co wymyśliła

Na co dzień gwiazda jest dość zabiegana. Angażuje się w pracę w mediach oraz akcje charytatywne. Do tego chętnie, wraz z mężem Rafałem Brzoską, podróżują po świecie. Choć uwielbiają odkrywanie innych kultur, mają swoje miejsce na ziemi. Wybrali Warszawę, w której kupili dwupoziomowy apartament. Kobieta jest aktywna w mediach społecznościowych, pokazując swoją codzienność. Często można zobaczyć, jak wygląda piękna przestrzeń małżeństwa. To zdecydowanie nowoczesne miejsce, lecz dodatki nadają mu odpowiedniego klimatu. Z okazji tegorocznej Wielkanocy Omenaa zdecydowała się na odpowiednie, klimatyczne elementy do domu. Postawiła na sporego dwie kompozycje z bazi i kwiatów, stroik i kolorowe, czekoladowe jajka i to, dla urozmaicenia, w różnych rozmiarach. Uwagę z pewnością przyciągnął sporego rozmiaru kogut. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Omenaa Mensah mieszka w willi. Tu jest jakby luksusowo

Na co dzień Omenaa mieszka z mężem i wychowują syna Vincenta, który w tym roku skończy siedem lat. Kobieta ma córkę Vanessę z poprzedniego małżeństwa, która jest już dorosła. Rodzina urządziła się w dwupoziomowym apartamencie w Warszawie. Jako, że celebrytka jest fanką rzeźb, w ich domu nie mogło ich zabraknąć. Mensah i Brzoska mają także do dyspozycji taras, z którego mogą zobaczyć panoramę stolicy. Para ma również sporych rozmiarów garderobę. Z pewnością pomieści wszystkie kreacje celebrytki. Ciężko dokładnie określić jeden styl, w jakim urządzono przestrzeń. Omenaa postanowiła połączyć nowoczesność ze specyficznymi, designerskimi dodatkami, które nadają wnętrzom charakteru.