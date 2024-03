Katarzyna Warnke jest jedną z bardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, na swoim koncie ma role w wielu produkcjach. O gwieździe jest głośno w mediach nie tylko ze względu na karierę, ale i życie prywatne. Szerokim echem odbił się jej związek z Piotrem Stramowskim. Para doczekała się córki, a jakiś czas później rozstała się w atmosferze skandalu. W jednym z najnowszych wywiadów aktorka wróciła pamięcią do trudnych chwil w swoim życiu. Wspomniała o sytuacji, po której część przyjaciół odwróciła się do niej plecami.

Katarzyna Warnke w bolesnym wyznaniu. Przez to straciła przyjaciół. "Widziałam to w ich oczach"

Katarzyna Warnke wkroczyła do świata show-biznesu niecałą dekadę temu. W krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd. Dla niektórych przyjaciół z jej dotychczasowego środowiska nie było to jednak do końca akceptowalne. Wielu z nich patrzyło na nią krzywym okiem. "Byłam tym zaskoczona. Była taka cezura, wejście w show-biznes było bardzo przemyślane, strategiczne. Z Gabrysią Piekarniak, która się mną zajęła, wymyśliłyśmy, o czym chcemy mówić moją obecnością. Głównie była to zmysłowość, feminizm, sztuka, moda. Z naciskiem na modę. Odeszłam z teatru TR Warszawa i wpadłam w środowisko show-biznesowo-modowe. Później, kiedy spotykałam kolegów z teatru, wielu było wobec mnie bardzo niechętnych czy oceniających. Widziałam to w ich oczach" - powiedziała w rozmowie z portalem o2.pl Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Katarzyna Warnke mówi o przyjaźni w świecie gwiazd. "To była jednak zdrada ideałów"

W tej samej rozmowie Katarzyna Warnke wyznała, że kompletnie nie rozumiała skąd nagle u jej znajomych, pojawiła się w jej kierunku tak widoczna niechęć. "To nie jest tak, że wejdziesz na czerwony dywan i nagle twoje umiejętności znikają i stajesz się próżny, pozbawiony wyższych celów. Dla niektórych ludzi z tamtego środowiska to była jednak zdrada ideałów" - wyjaśniła. ZOBACZ TEŻ: Warnke walnęła Stramowskiego w głowę. Z jej ust padła mocna wiązanka. "Chyba ci odp******a"

