Katarzyna Skrzynecka zyskała sporą popularność na przełomach wieku XX i XXI. Gwiazda do dziś jest jednym z największych nazwisk polskiego show-biznesu. Pierwsze małżeństwo miało być idealnym związkiem, ale okazało się, że to była iluzja. Choć chętnie prezentowali się na ściankach, za drzwiami nie było kolorowo. Jak wyglądało rozstanie pary?

Katarzyna Skrzynecka i Zbigniew Urbański byli z innych światów, ale połączyło ich uczucie

Na początku XXI wieku Skrzynecka była absolutnie topową aktorką w kraju. Jej nazwisko było niezwykle rozchwytywane, co doprowadziło oczywiście do zainteresowania mediów jej życiem prywatnym. Nawet statystyki wyszukiwarki Google wskazywały, że ludzie są nią niezwykle zaintrygowani. Gwiazda była zaręczona z Feridem Lakhdarem, ale ostatecznie się rozstali. Wtedy na horyzoncie pojawił się policjant, komisarz Komendy Głównej Policji - Zbigniew Urbański. Pochodzili z innych światów, ale Skrzynecka wierzyła, że poznała miłość swojego życia. Zdjęcia pary zobaczycie w naszej galerii na górze strony. Do ślubu doszło bardzo szybko - pobrali się 26 kwietnia 2003 roku w kościele św. Anny w Wilanowie. Na uroczystości wyglądali na niezwykle szczęśliwych i zakochanych, oboje wręcz promienieli.

Policjant dla ukochanej przeniósł się z Poznania do Warszawy. Znajomi pary nie byli dość sceptyczni, co do ich relacji. - Wielu moich znajomych, a także kolegów Zbyszka nie chciało uwierzyć. Pytali: "Pani, gwiazda, z naszym chłopakiem?". To była sensacja w jego środowisku. Niektórzy przestrzegali: "Uważaj, to może być fanaberia gwiazdy, która poznała przystojnego faceta i chce się nim chwilę pobawić". Tylko że ja nigdy nie byłam tego typu kobietą - mówiła Skrzynecka. Będąc już małżeństwem chętnie razem pokazywali się na czerwonym dywanie. Uważano, że Urbański jest jej oparciem i zapewni kobiecie stabilizację. Sielanka nie trwała jednak długo, gdyż już w 2006 roku plotkowano o kryzysie w związku.

Pierwsze małżeństwo Skrzyneckiej zakończyło się głośnym rozwodem. Padło wiele gorzkich słów. 'W niczym nie zawiodłam' Fot. KAPiF.pl

Katarzyna Skrzynecka i Zbigniew Urbański się rozstali. Aktorka nie ma sobie nic do zarzucenia

Okazało się, że pogłoski były prawdziwe, a kryzys pary okazał się na tyle poważny, że doszło do rozstania. Media poinformowały o rozpadzie małżeństwa pod koniec października 2006 roku. Jaki był powód? Podobno oboje stawiali na karierę - a Skrzynecka prowadziła wtedy popularny "Taniec z gwiazdami", co sprawiało, że się cały czas mijali. Przestali także wyjeżdżać razem na wakacje. Ostatecznym ciosem była wyprowadzka Urbańskiego w domu. W grudniu 2006 roku policjant złożył pozew o rozwód. Skrzynecka powiedziała dość pogłoskom i wysłała oświadczenie do "Faktu".

W niczym nie zawiodłam ani jako żona, ani jako przyjaciel. Nigdy nie zaniedbałam naszego związku, uczuć, wspólnego domu ani czasu dla rodziny. Widać, Zbyszek znalazł powody, dla których nie czuł się w tej rodzinie szczęśliwy. Nie było mi dane ich jasno poznać

- napisała. Choć plotkowano o tym, że Urbański chciał powiększyć rodzinę, a aktorka nie była gotowa, celebrytka zdementowała te doniesienia. "Stanowczą nieprawdą jest, jakoby przyczyną naszego niepowodzenia był brak macierzyństwa lub jakakolwiek moja ku temu niechęć. Wręcz przeciwnie! W dojrzałym związku powinna to być jednak decyzja obojga partnerów" ostro podkreśliła. Do rozwodu doszło 15 marca 2007 roku.

Gwiazda ma swoje podejrzenia. Czuła, że Urbański ją zdradzał

Przez wiele lat w mediach pojawiały się tylko domysły, dlaczego para się rozwiodła. Po czasie Skrzynecka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. W 2012 roku pojawiła się w programie "Zrozumieć kobietę", który prowadził Krzysztof Ibisz. Prezenter zapytał o obecność innej kobiety w życiu Urbańskiego. Aktorka wyznała prawdę i stwierdziła, że były mąż miał ją zdradzać.

Na etapie, kiedy byliśmy małżeństwem, Zbyszek cały czas twierdził, że nie, a ja wierzyłam, chociaż miałam różne przesłanki z różnych stron. Partnerka mojego męża od dawna sama o tym mówiła, ona tego nie kryła i rozmawiała o tym oficjalnie z wieloma osobami z naszej wspólnej pracy, bo obie pracowałyśmy w TVN. W związku z czym, to była rzecz powszechnie wiadoma wszystkim, tylko nie mnie

- uznała Skrzynecka. Kobietą, o której wspomniała wówczas celebrytka, była Katarzyna Gawrońska - producentka TVN, z którą Urbański jest do dziś. Mężczyzna zaprzeczył tym doniesieniom, twierdząc, że byli wtedy tylko przyjaciółmi. Po kilkunastu latach Skrzynecka osiągnęła swój cel - w czerwcu 2015 roku udało jej się unieważnić ślub kościelny.

