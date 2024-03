Katarzyna Dowbor nie może narzekać na brak zajęć w swoim życiu. Obecnie jest prowadzącą "Pytania na śniadanie". Wcześniej jednak prezenterka przez wiele lat pracowała na planie programu "Nasz nowy dom". W 2023 roku Dowbor musiała pożegnać się z formatem. Dostała wypowiedzenie. "Nowe szefostwo, nowe porządki i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich" - pisała na Instagramie, wbijając szpilę dyrektorowi programowemu Polsatu, Edwardowi Miszczakowi. W jednym z wywiadów Dowbor wróciła do trudnych momentów. Nie ukrywa, że ma żal o to, jak ją potraktowano.

Zobacz wideo Wiesław Nowobilski o Katarzynie Dowbor w TVP. Wspomniał o jej wieku

Katarzyna Dowbor o rozstaniu z Polsatem. "Pytałam, jakie są merytoryczne uwagi do mojej pracy"

Katarzyna Dowbor opowiedziała w ostatnim wywiadzie dla Plejady o kulisach rozstania z Polsatem. Miała towarzystwo w gabinecie Miszczaka. - Są ludzie, którzy upokarzając kogoś, lubią mieć publiczność. Był więc pan producent i pani producentka, z którymi zresztą do dziś mam dobry kontakt. Trzy osoby obserwowały, gdy otrzymywałam wymówienie - mówiła dla Plejady. Dowbor nie spodobało się zachowanie Miszczaka. - Wydaje mi się, że w takich skrajnych sytuacjach pracownik z pracodawcą powinien rozmawiać sam na sam. W każdym razie usłyszałam: "Polsat postanowił się z panią pożegnać" - powiedziała w wywiadzie. Dowbor wyjawiła, że próbowała poznać powód zwolnienia. - Pytałam, jakie są merytoryczne uwagi do mojej pracy i nie usłyszałam żadnej. Nie neguję, że nowy dyrektor ma prawo do własnych decyzji i własnych pomysłów. Gdy ktoś mnie nie chce, po prostu odchodzę - wyjawiła Plejadzie.

Dowbor stwierdziła w wywiadzie, że jej rozstanie ze stacją mogło wyglądać inaczej. Opowiedziała o swoim pomyśle. - Ja bym chętnie przedstawiła nową prowadzącą, informując widzów, że nastąpiła wymiana pokoleniowa. Jestem mistrzynią w zamykaniu drzwi (...) W każdym razie, kiedy wyszłam z gabinetu, pomyślałam, że nie ma niczego na całe życie i wszystko się kiedyś kończy. I że właśnie moja przygoda z programem "Nasz nowy dom" się zakończyła - powiedziała dla Plejady. Po więcej zdjęć Katarzyny Dowbor zapraszamy do galerii na górze strony.

Katarzyna Dowbor sporo schudła. "Jest power, są emocje"

Katarzyna Dowbor opowiedziała o swojej metamorfozie w rozmowie z "Faktem". - Trochę schudłam. Może z dziesięć kilogramów - wyznała. Jaki jest sekret prezenterki? - Po prostu myślę, że to jest efekt pracy. Jest zadanie do wykonania, jest power, są emocje, które spalają nie tylko energię, ale przede wszystkim kalorie. Teraz wchodzę we wszystkie stare ciuchy - mówiła dla "Faktu". Co sądzicie o metamorfozie Katarzyny Dowbor? ZOBACZ TEŻ: "Nasz nowy dom". Wiesław Nowobilski szczerze o Katarzynie Dowbor. "To nie jest tak, że się pstryknie palcem"

Katarzyna Dowbor Fot. KAPiF.pl