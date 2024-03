Katarzyna Bosacka od niedawna jest rozwódką. Dziś mówi, że w jej życiu zaczęło znowu świecić słońce, ale był czas, w którym autorka programów o zdrowym odżywianiu nie mogła jeść. Gdy spotkaliśmy ją w październiku, cieszyła się, że zrzuciła aż 16 kilogramów. Mówiła wtedy, że to niestety efekt jadłowstrętu, z którym zaczęła się borykać od kiedy rzucił ją mąż. Wtedy jeszcze nie mogła się go pozbyć. Jak dziś się czuje i czy udało jej się w końcu z tym poradzić? To Bosacka powiedziała naszej dziennikarce podczas transmisji na żywo.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Bosacka zdradziła tajniki codziennej pielęgnacji. Jak dba o siebie?

Co robi Katarzyna Bosacka, by nie wróciły do niej zrzucone kilogramy? Zdradziła

Okazuje się, że Katarzyna Bosacka ma już za sobą najgorsze momenty, które towarzyszyły jej przez długie miesiące po rozstaniu z mężem. W jej przypadku sprawdza się stare porzekadło, że czas leczy rany. Przyznała, że jadłowstręt odszedł w zapomnienie, co nie znaczy, że to koniec trosk. Dziennikarka musi być teraz niezwykle ostrożna, by nie przyszedł efekt jojo. Ma na to jednak pewien patent, o którym powiedziała podczas naszej transmisji live.

Jest zdecydowanie lepiej, absolutnie tak. Muszę teraz wręcz uważać, bo jestem łasuchem i bardzo lubię jeść. Jedzenie to jest moja praca, mój zawód i też moje życie. Ale rzeczywiście muszę uważać. Muszę się też więcej ruszać. Na szczęście pogoda zaczyna sprzyjać. Ten ruch jest niesłychanie ważny. Ja uznaję spacery długodystansowe. Dla mnie mój trening to jest takie 10 kg. z psem, przez łąki, pola i zieleń

- powiedziała Plotkowi Katarzyna Bosacka. Naszą rozmowę z dziennikarką możesz wysłuchać poniżej. W dalszej części rozmowy zdradziła, że Wielkanoc spędzi z rodziną byłego męża oraz odpowiedziała na pytanie, czy zgodziłaby się na udział w "Tańcu z gwiazdami".

Katarzyna Bosacka nie chce dużo młodszego partnera

Gdy w sierpniu gruchnęła wiadomość o porzuceniu przez męża, Katarzyna Bosacka szybko zaczęła dostawać propozycje matrymonialne od mężczyzn. Nie każdy ma jednak u niej szanse, choć jak mówi, nadal wierzy w miłość. Komu zawsze da kosza? - Bardzo dużo mężczyzn pisze. Ostatnio napisał do mnie 32-latek, więc napisałam mu: "Drogi Sebastianie, jednak znajdź sobie dziewczynę w swoim wieku, bo mogłabym być twoją mamą niemalże". Pozdrowiłam go bardzo serdecznie. Ale tak, oczywiście, zawsze ktoś, gdzieś tam czeka na horyzoncie - mówiła kilka miesięcy temu w rozmowie z Plotkiem.

Katarzyna Bosacka na premierze spektaklu (fot. KAPiF)