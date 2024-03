Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski ogłosili swój związek w 2018 roku. Relacja miliardera z modelką od samego początku budziła kontrowersje. Chodziło o ogromną różnicę wieku między partnerami. Zakochani udowodnili jednak, że połączyło ich prawdziwe uczucie. Obecnie para mieszka w luksusowej posiadłości. Wychowuje razem syna, którego fani często mogą zauważyć na zdjęciach w sieci.

Patrycja Tuchlińska znowu pokazała syna w mediach społecznościowych. A co z partnerem?

Patrycja Tuchlińska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie obserwuje ją ponad 60 tysięcy osób. Kobieta regularnie chwali się luksusowym życiem w sieci, pokazując między innymi niebywałą posiadłość czy drogie podróże. Co więcej, Tuchlińska często publikuje zdjęcia z synem. Augustyn przyszedł na świat w 2021 roku. Często pojawia się na relacjach lub postach. Mama dba jednak o prywatność swojego dziecka, zawsze zasłaniając mu twarz, aby nie rozpowszechniać wizerunku chłopca. Ostatnio po raz kolejny fani zobaczyli urocze ujęcie z trzylatkiem. Brakuje jednak pewnej osoby. Tuchlińska kompletnie pomija swojego ukochanego. Józef Wojciechowski bardzo rzadko pojawia się na fotografiach wraz z partnerką. Na próżno szukać go w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że mężczyzna nie lubi udostępniać fotografii w sieci. Myślicie, że coś jest jednak na rzeczy? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Syn Patrycji Tuchlińskiej fot. Instagram/@patrycja.tuchlinska/screen

Patrycja Tuchlińska może pochwalić się dyplomem uczelni wyższej.

Patrycja Tuchlińska na co dzień żyje w luksusach. Nie da się ukryć, że kobieta nie musi pracować, aby mieć codzienność niczym z bajki. Nie oznacza to jednak, że modelka nie zadbała o swoje wykształcenie. Okazało się, że ukochana Józefa Wojciechowskiego skończyła trudny kierunek na studiach. W 2018 roku opublikowała zdjęcie w mediach społecznościowych sprzed Politechniki Wrocławskiej. "Inżynier Patrycja Tuchlińska, WITAM!" - podpisała fotografię. Wyszło na jaw, że Patrycja Tuchlińska studiowała inżynierię mechaniczną. Spodziewaliście się? Szczegóły na temat edukacji modelki znajdziecie TUTAJ.