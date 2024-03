Tomasz Karolak jest od lat zaliczany do grona najbardziej popularnych i rozchwytywanych polskich aktorów. Gra w filmach, występuje w reklamach i bierze udział w programach telewizyjnych. Tylko w ostatnim czasie pojawił się na planie kolejnej części "Listy do M." i wystąpił w nowym show TVN-u "Czas na show. Drag me out". Mimo to aktor narzeka na swoje finanse. W najnowszym wywiadzie stwierdził, że daleko mu do wynagrodzeń zachodnich gwiazd. Wyjawił też, o czym marzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Taksówkarz mocno zirytował Seniuk. Trzasnęła drzwiami

Tomasz Karolak narzeka na swoje wynagrodzenia. "To nie są stawki zachodnich gwiazd"

W listopadzie 2023 roku Tomasz Karolak gościł w podcaście Żurnalisty. W programie wyznał, że potrzebuje około 40 tysięcy złotych miesięcznie, żeby móc godnie żyć. Ta wypowiedź wywołała sporo kontrowersji. Tym razem udzielił wywiadu dla internetowego show "Biznes Klasa". Karolak pożalił się, że wypada mizernie na tle amerykańskich aktorów. - Myślicie, że jak aktor zagra w "Listach do M.", później leży do góry kołami przez rok, no nie jest tak. Jest powszechne przekonanie, że my jesteśmy milionerami, a tak nie jest. To nie są stawki zachodnich gwiazd. Jak grasz główną rolę, to zarobisz 200 tys. złotych w filmie, który oglądają miliony ludzi. Cały czas muszę kombinować, żeby nie zabrakło na dzieci. No bo mam też przecież samochodowe leasingi. To nie jest tak, że leżę do góry kołami - wyznał Tomasz Karolak.

Karolak ma zarabiać milion rocznie. Marzy mu się własna wyspa. "Gdybym zagrał te role w Ameryce..."

Co ciekawe "Super Express" ustalił, że roczne przychody Tomasza Karolaka mogą wynosić nawet milion złotych. Składają się na to kontrakty reklamowe, główne role w filmach, przychody z własnego teatru i wynagrodzenia za udział w programach telewizyjnych. We wspomnianym wywiadzie Karolak wyznał też, jakie ma marzenie. Okazuje się, że aktor chciałby mieć własną wyspę. - Gdybym zagrał te role w Ameryce, to może bym leżał do góry kołami i miał pół wyspy obok Lenny'ego Kravitza - podkreślił Tomasz Karolak w wywiadzie dla "Biznes Klasa".