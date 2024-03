Ostatni czas był bardzo intensywny dla Katarzyny Cichopek. W styczniu prezenterka pożegnała się z programem "Pytanie na śniadanie". Cichopek i Kurzajewski opublikowali wspólne oświadczenie. "Serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i za to, że razem mogliśmy tworzyć program, który dociera do serc wielu ludzi. Dziękujemy wam za docenienie naszej pracy i za Telekamerę. Życzymy powodzenia nowym prowadzącym" - czytaliśmy. Zakochani nie mogli jednak długo narzekać na nudę. Niedawno wystartowali ze swoim podcastem "Serio?". Chociaż Katarzyna Cichopek prowadzi intensywny tryb życia, to nie zapomina o regularnych badaniach.

Zobacz wideo Cichopek ma konflikt z Anną Muchą? Rozwiały wątpliwości

Katarzyna Cichopek przemówiła do obserwatorów z kliniki. "Jakie to wspaniałe uczucie"

Katarzyna Cichopek jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Aktorka szczególnie udziela się na profilu na Instagramie, gdzie obserwuje ją 584 tys. użytkowników. Ostatnio gwiazda "M jak miłość" postanowiła podzielić się dobrą informacją. Nagrała wideo w jednej z warszawskich klinik i poinformowała, że właśnie zrobiła badania. Wyniki były dobre, co bardzo ucieszyło Cichopek. - A ja jestem po kolejnych badaniach, jakie to jest wspaniałe uczucie, wiedząc, że jest wszystko w porządku - mówiła na InstaStories. Aktorka zaapelowała do swoich obserwatorów. - Kochani, badajcie się regularnie - podsumowała wypowiedź. Po więcej zdjęć Katarzyny Cichopek zapraszamy do galerii na górze strony.

Katarzyna Cichopek Fot. @katarzynacichopek / Instagram

Katarzyna Cichopek dba o swój wygląd. Takich produktów używa

Jakiś czas temu Katarzyna Cichopek pochwaliła się swoimi trikami pielęgnacyjnymi na InstaStories. Wszyscy mogli dowiedzieć się, czego używa aktorka. - Cześć kochani, to co, wspólna pielęgnacja o poranku? - mówiła Cichopek bez grama makijażu. Później rozpoczęła cały pokaz kosmetyków. Zaprezentowała piankę i tonik do twarzy. Później nadszedł czas na produkt, bez którego Cichopek nie wyobraża sobie rutyny pielęgnacyjnej. Pokazała niewielką butelkę z serum. Jej zdaniem ten kosmetyk jest idealny do walki z przebarwieniami skóry. Co sądzicie o pielęgnacji Katarzyny Cichopek? ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaliczyli wpadkę. "No to odpaliliście petardę"