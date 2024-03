Jedna z najsłynniejszych polskich prezenterek od ponad czterech dekad jest związana ze znanym kardiologiem i profesorem nauk medycznych Adamem Torbickim. Małżeństwo przez długi czas mieszkało w domu w Warszawie. Jakiś czas temu gruchnęła jednak wiadomość, że Grażyna Torbicka zdecydowała się na zmiany. Spakowała walizki i opuściła dawne miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Według Seniuk na miłość nigdy nie jest za późno. Chciałaby się zakochać?

Torbiccy wynieśli się z Warszawy. Postawili na Otwock

Okazuje się, że zgiełk i tempo życia po latach były dość przytłaczające dla Grażyny Torbickiej. W centrum wielkiego miasta nie mogła też liczyć na anonimowość. Postanowiła więc przenieść się do mniejszej miejscowości. Małżeństwo zamieszkało w Otwocku. To właśnie tam Adam Torbicki objął posadę w Europejskim Centrum Zdrowia.

Grażyna Torbicka przerobiła dom letniskowy na dom do życia codziennego

Jednak miejsce, do którego przenieśli się Torbiccy nie jest całkowicie nowe. Dawniej mieli tam domek letniskowy. Bywali tam sporadycznie, głównie latem. Teraz zdecydowali się przerobić posiadłość na dom, w którym mieszka się na co dzień. W sieci na próżno jednak szukać zdjęć domu pary. Z pewnością to dlatego, że Grażyna Torbicka zawsze chroniła swoją prywatność.

Grażyna Torbicka, Adam Torbicki fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Grażyna Torbicka od lat jest symbolem piękna i elegancji. Prezenterka podkreśla, że stara się dbać o swoją kondycję i stawia na aktywność fizyczną. Lubi spacery z psem, ćwiczy jogę, a zimą jeździ na nartach. Gwiazda nie stosuje specjalnych diet, ale stara się zachowywać umiar w tym, co je. Nie oznacza to, że odmawia sobie wszelkich przyjemności. Gdy ma ochotę, zdarza jej się zjeść tiramisu. Ma jednak swoją złotą zasadę. "Nie lubię się przejadać. Spożywam na przykład tylko połowę deseru" - powiedziała Grażyna Torbicka w rozmowie z "Na Żywo". Zazwyczaj prezenterka stawia na kuchnię śródziemnomorską, która jest bogata w ryby i owoce morza. W jej jadłospisie można znaleźć także sporo warzyw, owoców i oliwę z oliwek. 64-latka zachwyca też naturalnością. Sama w jednym z wywiadów stwierdziła, że najlepszym kosmetykiem jest uśmiech.