Krystian Wieczorek od ponad dziewięciu lat jest szczęśliwie zakochany. Swoją żonę, Marię Szafirską, poznał na planie "M jak miłość". W młodszej o 17 lat koleżance zakochał się od pierwszego wejrzenia. Zanim jednak aktor spotkał miłość swojego życia, miał łatkę kobieciarza. Łączony był z wieloma kobietami, plotkowano nawet o jego relacji z Anną Czartoryską. Jednak na koncie ma też dłuższe związki. Najgłośniejszy tworzył z Dorotą Androsz.

Krystian Wieczorek był zakochany. Nie wyszło

Krystian Wieczorek i Dorota Androsz poznali się w 2004 roku. Oboje dołączyli wtedy do Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Ich talent szybko został doceniony, propozycje pracy się sypały. Aktorzy rozwijali swoje kariery, a wspólne spektakle sprawiły, że się do siebie zbliżyli. Zaczęli spędzać też ze sobą noce. Trzy lata później razem przenieśli się do Trójmiasta. Aktorka była zadowolona z pracy w teatrze, ale Wieczorek marzył o karierze telewizyjnej. Propozycja przyszła w 2008 roku, gdy odezwali się do niego z "M jak miłość". Aktor przyjął propozycję i do dziś wciela się w rolę mecenasa Budzyńskiego. Później spłynęły kolejne możliwości i Krystian Wieczorek coraz mniej czasu spędzał z ukochaną. Związek na odległość mu nie pasował, po siedmiu latach podjął decyzję o rozstaniu z Dorotą Androsz. W 2013 roku wrócili jednak do siebie, ale to już nie była ta sama relacja. Dochodziło do kłótni, partnerów coraz mniej łączyło. Ale mimo to dawali sobie szansę i próbowali walczyć o związek. Jak już wiemy, nie udało się.

Aktorzy planowali wspólny urlop. Jak donoszą media, Androsz liczyła na oświadczyny. Tego, co zrobił Wieczorek, nie spodziewała się. Aktor postanowił z nią zerwać i tłumaczył, że nie chce związku na odległość. Choć to wydaje się głównym powodem, to tak naprawdę do dziś nie wiadomo, co się dokładnie stało, że Wieczorek zdecydował się na taki krok. "Krystian i Dorota planowali wspólny wyjazd. Ale w ostatniej chwili on doszedł do wniosku, że woli spędzić ten czas tylko ze znajomymi. I zakomunikował to dziewczynie wprost, stwierdzając przy okazji, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Dorota była w szoku" - donosił wtedy tygodnik "Na Żywo", który cytował znajomą pary. W tym samym artykule rozpisywano się, że przyjaciele Doroty Androsz nie mają o nim najlepszego zdania. Tygodnik podawał, że aktor jest skupiony przede wszystkim na sobie. "W jego życiu nie mam miejsca na kobiety, po co zwodził Dorotę?" - cytowano tę samą znajomą.

Krystian Wieczorek i Maria Szafirska - historia miłości

Jak wspomnieliśmy, Krystian Wieczorek w Marii Szafirskiej zakochał się na planie "M jak miłość". Stało się to w 2015 roku. 24-latka zagrała u jego boku, wcieliła się w postać Pauliny Lipskiej. Początkowo nie afiszowali się ze swoim związkiem, w 2016 roku wzięli cichy ślub na Podlasiu. "Dopiero teraz poznałem kogoś, z kim chcę dzielić życie. Kiedy tylko zobaczyłem Marysię, miałem przeczucie, że to jest właśnie ta osoba. Wiedziałem, że będziemy razem" - wyznał aktor w wywiadzie udzielonym po uroczystości. W 2018 roku powitali na świecie córkę Anielkę. Zdjęcia małżonków znajdziecie w naszej galerii na górze strony. A co się dzieje z Dorotą Androsz? Aktorka do dziś gra w Teatrze Wybrzeże, jej kariera się nadal rozwija. Zaczęła także reżyserować sztuki. Od czasu do czasu pojawia się w filmach, gdzie wciela się w postaci dalszoplanowe.