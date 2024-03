Maciej Musiał dał się poznać jako jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. Rozpoznawalność zyskał głównie dzięki roli Tomasza Boskiego w serialu Telewizji Polskiej pt. "Rodzinka.pl". Mężczyzna kształcił się przez pięć lat na wydziale aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Występował w wielu znanych produkcjach. Ostatnio miał nawet okazję zyskać doświadczenie jako tancerz. Musiał występuje w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Wraz ze swoją partnerką taneczną udzielił wywiadu, w którym mówił o pieniądzach.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy zdradziły, na co wydały swoją pierwszą wypłatę. "Kasjerka nie nadążała"

Maciej Musiał zapytany o to, ile pieniędzy trzeba mieć, aby żyć godnie w Warszawie

Niedawno Maciej Musiał został zapytany o... pieniądze. Konkretne pytanie dotyczyło jednak kosztów utrzymania w Warszawie. Reporter Pudelka chciał wiedzieć, ile zdaniem Musiała należy mieć miesięcznie w portfelu, aby wieść godne życie w stolicy Polski. Aktor pokusił się o ogólną odpowiedź. - Powiem sprytnie, że tyle, ile wydajesz. Trzeba sobie to wszystko policzyć, wiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie, może to rozciągać czasami, spróbować żyć troszkę oszczędniej, czasem trochę szerzej - kluczył. Nie określił konkretnej kwoty, ale robiła to za niego jego partnerka taneczna Daria Syta. Bez zbędnych ceregieli Daria podała kwotę. - Jak chcesz poszaleć w Warszawie, to myślę, że z dziesięć tys. zł wystarczy - stwierdziła tancerka. Zgadzacie się z nią? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Na podobne pytanie niedawno odpowiedziała Blanka Lipińska. Jesteście zdziwieni?

Na podobne pytanie miała możliwość odpowiedzenia również Blanka Lipińska. Autorka erotyków postanowiła porównać dwie sytuacje, jednak żadna z nich nie była idealna. W rozmowie z Plejadą stwierdziła, że wynajęcie mieszkania miesięcznie może kosztować nawet sześć tysięcy złotych. Wspominała również o kosztach jedzenia, przyjemności, a także innych opłatach. Zdaniem pisarki, wynajmujący musi się liczyć z wydawaniem nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie. Lipińska wzięła pod uwagę również osoby, które mają swoje apartamenty. Stwierdziła, że nie jest to idealny scenariusz, bo właściciele muszą się mierzyć z regularnymi podwyżkami czynszu. Dodała, że w tym przypadku satysfakcjonujące mogą być zarobki dziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Dalszą część jej wypowiedzi znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Maciej Stuhr ocenia współpracę z Maciejem Musiałem. "Był trochę stremowany"